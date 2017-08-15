شهرستان رزن معتاد کارتن خواب و پرخطر ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی حسینی در جلسه هماهنگی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر شهرستان رزن با اشاره به افزایش کشفیات مواد مخدر صنعتی طی ۵ ماه سالجاری گفت: کشفیات مواد مخدر صنعتی در ۵ ماه نخست سالجاری نسبت به سال گذشته با افزایش ۲۰ درصدی همراه بوده است.

وی از افزایش ۱۰ درصدی دستگیری فروشندگان مواد مخدر در شهرستان رزن خبرداد و اظهارداشت: اعتیاد به مواد مخدر از چالش های روز جامعه است و می توان دو محور مقابله با عرضه و کاهش تقاضای مواد مخدر را با آموزش های لازم به حداقل رساند.

وی عنوان کرد: شهرستان رزن ۷ درصد جمعیت استان همدان را داراست و نیم درصد از جرائم استان در شهرستان رزن به وقوع می پیوندد.

حسینی با بیان اینکه گرایش به مواد مخدر به طور گسترده در سطح شهرستان وجود ندارد، گفت: درشهرستان رزن معتاد کارتن خواب و پر خطر وجود ندارد.

دبیر ستاد مبارزه بامواد مخدراستان نیز از وجود ۳۰ هزار نفرمعتاد در استان همدان خبر داد و اظهار داشت: روند مبارزه با مواد مخدر بعد از انقلاب رشد چشمگیری داشته است. افزود:این روند نشان از عظم جمهوری اسلامی در برخورد و مبارزه با این مواد خانمان براندازدارد

سیدرسول حسینی عنوان کرد: نیاز هر جامعه به مواد مخدر نشانه انحطاط و سقوط آن جامعه است.

رئیس بهزیستی رزن نیز درادامه اظهار داشت: یک میلیارد و۲۰۰میلیون تومان برای اشتغال زایی جامعه هدف و بهبود یافتگان از دام مواد مخدر در نظر گرفته شده است.

اسماعیل رستم خانی عنوان کرد: ۳ مرکز ترک اعتیاد در سطح شهرستان رزن در حال فعالیت است.