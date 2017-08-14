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۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۰۶

بی خانمانی و کشته شدن صدها نفر در اثر سیل در سیرالئون

بی خانمانی و کشته شدن صدها نفر در اثر سیل در سیرالئون

معاون رئیس جمهور سیرالئون اعلام کرد که ترس آن وجود دارد که در اثر سیل در این کشور صدها نفرکشته شده باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ویکتور فوه» معاون رئیس جمهور سیرالئون گفت بیم آن می رود که صدها نفر در اثر سیل در این کشور مرده باشند.

فوه گفت: به نظر می رسد که صدها نفر در زیر آوار ها و خرابه های ایجاد شده در اثر سیل کشته شده باشند.

صبح امروز در اثر باران های سنگین در تپه ای در شهر «رجنت» در سیرالئون باعث فروریختن این منطقه شد.

خانه های بسیاری در زیر گل و لای دفن شده اند و تعداد زیادی از مردم در سیل گرفتار شده اند.

آمار کشته شدگان تا کنون ضد و نقیض بوده است و آمار دقیقی در دسترس نیست، اما احتمالا افراد زیادی از بین رفته باشند.

کد مطلب 4059148

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