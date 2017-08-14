دو میلیارد کالای قاچاق در کرج کشف شد

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارشهایی مبنی بر دپوی کالای قاچاق در یکخانه ویلایی در منطقه باغستان، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۹ باغستان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان البرز افزود: مأموران پس از تحت نظر قرار دادن محل مذکور و اطمینان از دپو کالاهای قاچاق در آن مکان، با هماهنگی مقام قضائی، به محل اعزام و در بررسی آنجا یکصد دستگاه ماشین لباسشویی، کولرگازی و تعداد زیادی کارتنهای خالی با لیبل های شرکتهای تقلبی کشف کردند.
وی بابیان این که کالاهای مکشوفه، فاقد فاکتور خرید بوده است، گفت : متهم در تحقیقات اولیه به جرم خود مبنی بر واردکردن کالاهای ارزانقیمت و بیکیفیت از یکی از شهرهای مرزی غرب کشور و دپوی آنها در یکمنزل ویلایی اعتراف کرد.
سردار کامرانی صالح در ادامه گفت: متهم پس از جعل برندهای اصلی شرکتهای معتبر و چاپ آنها بر روی جعبه این لوازم، آنها را با صدور ضمانتنامههای جعلی به قیمت اصلی روانه بازار میکرد .
فرمانده انتظامی استان البرز بابیان این که متهم دستگیرشده با قرار وثیقه ۶ میلیاردی روانه زندان شد، گفت: قیمت تقریبی کالاهای مکشوفه دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از سوی کارشناسان برآورد شده است.
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