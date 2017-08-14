مصرف بیش از ۱۴ میلیون لیتر بنزین در کهگیلویه طی سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین سبزی پور بعد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در چهارماهه اول سال جاری ۱۴ میلیون ۸۴۶ هزارو ۹۰۰ لیتر بنزین در شهرستانهای کهگیلویه، لندهو چرام مصرف شد.
وی تصریح کرد: در این مدت هفت میلیون و ۴۴۵ هزار متر مکعب گاز سی ان جی مصرف شد.
سبزی پور میزان مصرف گازوییل در این مدت را ۶ میلیون ۲۲۸ هزار ۸۰۰ لیتر و بنزین سوپر ۳۰۰ هزار لیتر اعلام کرد.
ﺭﺋﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردههای نفتی کهگیلویه ﻧﻔﺘﯽ ناحیه ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ، افزود: همه جایگاههای سیانجی تحت پوشش ناحیه دهدشت دارای استاندارد الزامی مربوطه هستند.
سبزی پور اظهار داشت: هشت جایگاه پمپ بنزین، ۹جایگاه سیانجی و یک جایگاه سیلندرپرکنی در سه شهرستان کهگیلویه بزرگ سوخت توزیع میکنند.
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