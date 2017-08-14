استان مرکزی در حوزه صنایع دستی ۱۰ مُهر اصالت جهانی دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح سیزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: این نمایشگاه امسال با حضور یکصد صنعتگر صنایع دستی از سراسر کشور و ۲۰۰ صنعتگر از استان مرکزی در ۲۲۰ غرفه برپا شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی افزود: ۱۲۰ غرفه این نمایشگاه چهار روزه متعلق به صنایع دستی استان مرکزی و یکصد غرفه نیز در اختیار صنعتگران سایر استان ها است.

وی خاطرنشان ساخت: حوزه صنایع دستی استان مرکزی سال گذشته از حیث ساخت بازارچه در ورودی شهرها، کسب ۴۱ نشان ملی و کسب ۱۰ مهر اصالت جهانی از سازمان یونسکو، توانست رتبه دوم در کشور را کسب کند.

حسینی خاطرنشان ساخت: سیزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی از امروز ۲۳ مردادماه به مدت چهار روز تا ۲۷ مرداد در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی در اراک دایر است.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع و گردشگری استان مرکزی خاطرنشان ساخت: با پیگیری های انجام شده، با توجه به آنکه یکصد صنعتگر صنایع دستی از سراسر کشور در این نمایشگاه حضور داشته و به مدت چهار روز تا پایان نمایشگاه در استان اقامت دارند، هزینه های پذیرایی و اقامت برای این افراد رایگان در نظر گرفته شده تا شاهد افزایش برگزاری چنین نمایشگاه هایی در راستای معرفی هنر صنایع دستی باشیم.