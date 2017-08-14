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۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۲۲

فرمانده انتظامی رودبار جنوب:

عامل ناامنی در رودبارجنوب زمین گیر شد

عامل ناامنی در رودبارجنوب زمین گیر شد

کرمان - فرمانده انتظامی رودبار جنوب از دستگیری عامل ناامنی توسط پلیس امنیت عمومی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا فیروزبخت در تشریح جزئیات این خبر گفت: به دنبال شکایت های مردمی مبنی بر اخلال در نظم و امنیت عمومی و نگهداری و حمل سلاح ممنوعه توسط فردی در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.             

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی رودبار جنوب با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را شناسایی و در اقدامی ضربتی او را دستگیر کردند که در بازرسی از مخفیگاه وی یک قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ضبط شد.                                                       

فرمانده انتظامی رودبارجنوب بیان داشت: اخلال در نظم عمومی، تیراندازی های ایذایی، تیراندازی منجر به جرح، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و نزاع و درگیری از جمله سوابق متهم است.

سرهنگ فیروزبخت با بیان اینکه متهم پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: احساس امنیت مهمتر از امنیت فیزیکی در نزد شهروندان است؛ این اقدام پلیس که با هماهنگی و دستور مقام قضایی انجام شد بازتاب خوبی در بین مردم داشته و آن ها از اینکه پلیس بار دیگر آرامش را به ارمغان آورده ابراز خشنودی کردند.

کد مطلب 4059212

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