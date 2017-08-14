عامل ناامنی در رودبارجنوب زمین گیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا فیروزبخت در تشریح جزئیات این خبر گفت: به دنبال شکایت های مردمی مبنی بر اخلال در نظم و امنیت عمومی و نگهداری و حمل سلاح ممنوعه توسط فردی در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی رودبار جنوب با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را شناسایی و در اقدامی ضربتی او را دستگیر کردند که در بازرسی از مخفیگاه وی یک قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی رودبارجنوب بیان داشت: اخلال در نظم عمومی، تیراندازی های ایذایی، تیراندازی منجر به جرح، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و نزاع و درگیری از جمله سوابق متهم است.

سرهنگ فیروزبخت با بیان اینکه متهم پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: احساس امنیت مهمتر از امنیت فیزیکی در نزد شهروندان است؛ این اقدام پلیس که با هماهنگی و دستور مقام قضایی انجام شد بازتاب خوبی در بین مردم داشته و آن ها از اینکه پلیس بار دیگر آرامش را به ارمغان آورده ابراز خشنودی کردند.