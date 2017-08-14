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۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۱۳

یک نماینده مجلس؛

طرح تحول سلامت به کمک مردم مناطق محروم آمد

طرح تحول سلامت به کمک مردم مناطق محروم آمد

نماینده مردم ملایر در مجلس در خصوص لیست پیشنهادی وزاری کابینه دولت دوازدهم گفت: معرفی مجدد برخی از وزرای دوره قبل در کابینه جدید یکی از نقاط مثبت است.

احمد آزادیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برای مثال معرفی مجدد دکتر هاشمی به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت ضروری و خواسته نمایندگان بود، چرا که در دوره قبل با اجرای طرح تحول نظام سلامت، در حوزه بهداشت و درمان مردم به خصوص در مناطق محروم و اقشار ضعیف جامعه تحول واقعی ایجاد کرد .

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح هزینه های بهداشتی درمانی و پرداختی از جیب مردم  به حداقل رسید و همچنین اقدامات ارزشمندی در روستاها و مناطق محروم  انجام شده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه ادامه مسیر این مسیر نیمه کاره ایجاب می کرد که شخص ایشان مجددا تصدی را قبول کند و کارهای نکرده و نیمه کاره را به سرانجام برساند.

 وی در خصوص مهمترین ویژگی های دکتر هاشمی گفت: متانت ، اخلاق و منطق بالای ایشان در ایجاد تحول قابل دفاع است و همچنین یقین دارم که دکتر هاشمی با پشتوانه مجلس می تواند کارهای بزرگ تری انجام دهد.نمایندگان و استفاده مفید از این بستر با احترام متقابل بسیار ستودنی است .

کد مطلب 4059218
حبیب احسنی پور

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