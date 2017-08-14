طرح تحول سلامت به کمک مردم مناطق محروم آمد

احمد آزادیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برای مثال معرفی مجدد دکتر هاشمی به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت ضروری و خواسته نمایندگان بود، چرا که در دوره قبل با اجرای طرح تحول نظام سلامت، در حوزه بهداشت و درمان مردم به خصوص در مناطق محروم و اقشار ضعیف جامعه تحول واقعی ایجاد کرد .

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح هزینه های بهداشتی درمانی و پرداختی از جیب مردم به حداقل رسید و همچنین اقدامات ارزشمندی در روستاها و مناطق محروم انجام شده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه ادامه مسیر این مسیر نیمه کاره ایجاب می کرد که شخص ایشان مجددا تصدی را قبول کند و کارهای نکرده و نیمه کاره را به سرانجام برساند.

وی در خصوص مهمترین ویژگی های دکتر هاشمی گفت: متانت ، اخلاق و منطق بالای ایشان در ایجاد تحول قابل دفاع است و همچنین یقین دارم که دکتر هاشمی با پشتوانه مجلس می تواند کارهای بزرگ تری انجام دهد.نمایندگان و استفاده مفید از این بستر با احترام متقابل بسیار ستودنی است .