کودکان محله «بهاران» پاکدشت در حسرت هوای پاک/این جا پشه می بارد

خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها- وحید محمدی یکتا- بیش از ۳۰ سال است که این جا تابستان با بوی بد، پشه و حشرات دیگر و حتی موش های بزرگ قرین شده است و کیفیت زندگی مردم محله «بهاران» پاکدشت، به شدت کاهش می یابد، دلیل آن هم عبور کانال مادر آب پاکدشت است، که از شمال به جنوب این شهرستان امتداد یافته و مشکلات فراوانی را به ارمغان آورده است.

این کانال آب فاضلاب تهران را منتقل می کند و از دو راهی «یبر» جنوبی وارد شهر پاکدشت شده، بلوار شهدای «قمی» را تا انتها طی کرده، در مرکز شهر جاری شده تا انتهای پاکدشت می رود و سپس به سوی شهرستان ورامین ادامه می یابد.

بخش اعظمی از این کانال، در حریم شهر پاکدشت به دلیل جلوگیری از مشکلات بهداشتی آن سرپوشیده شده است، اما توسعه شهری به سوی بخش های سر باز این کانال سبب ایجاد مشکلات فراوانی برای مردم این نواحی سرباز که حدود یک کیلومتر طول دارند، شده است، ، چند سالی است این معضل در منطقه وجود دارد و نارضایتی هایی را به وجود آورده است.

وعده شهرداری برای سرپوشیده کردن کانال مادر عملی نشد

یکی از اهالی محله بهاران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در فصل گرما و از اواسط بهار تا اوایل پاییز، پشه های برخاسته از این کانال آسایش مردم را سلب کرده اند.

وی اضافه کرد: البته مشکلات این کانال همیشگی است، اما در فصل تابستان افزایش می یابد.

محمد موسی زاده، از دیگر اهالی محله « بهاران» در گفتگو با خبرنگار مهر به اقدامات شهرداری پاکدشت در جهت کنترل عوارض و مشکلات بهداشتی ناشی از این کانال آب اشاره کرد و افزود: شهرداری با سم پاشی در اطراف این کانال سعی در مدیریت حشرات و جانواران موذی دارد، اما این اقدام چندان کارساز و راهگشا نبوده است.

این ساکن محله « بهاران» گفت: مسئولین شهرداری چندین بار وعده دادند که این کانال سرپوشیده شود، اما این وعده ها عملی نشد، خون مردم داخل شهر از خون ما رنگین تر نیست که کانال در داخل شهر سرپوشیده شده و در این مناطق هم چنان سرباز رها است.

وی گفت: این حق ما است که کانال مادر در این منطقه منحرف شده و از خارج از محل زندگی این مردم عبور کند، اما نه تنها این اتفاق نمی افتد، که به حداقل نیاز مردم منطقه، یعنی سرپوشیده کردن کانال نیز اهمیت داده نمی شود، این معضل چندین سال است که اهالی را آزار می دهد.

فرزندان ما از هوای پاک محروم هستند

یکی دیگر از اهالی محله «بهاران» بوی بد ناشی از این کانال فاضلاب را زننده خواند و گفت: بسیار آزار دهنده است، تمام شبانه روز با وجود بوی بد زندگی کنیم، باید مسئولین ارشد برای مردم فکری کنند.

الهه اکبری گفت: زندگی در این محل، برای مدت یک هفته نیز برای مسئولین غیر ممکن است، آن وقت چطور با خونسردی تمام سال ها است حق استشمام هوای پاک را از مردم این منطقه سلب کرده اند.

وی افزود: فرزندان ما در این محله از هوای پاک که حداقل مطالبه می تواند باشد، محروم هستند.

مسئولین آب منطقه ای اقدامی برای حل معضلات کانال مادر نمی کنند

گذشته از بحث وجود پشه و حشرات و نیز بوی بد ناشی از فاضلاب این کانال، نگرانی های بهداشتی و محیط زیستی، آلودگی های ناشی از آن، سبب اعتراضاتی شده است.

عضو شورای اسلامی شهر پاکدشت، درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص معضل زیست محیطی کانال مادر در محدوده محله «بهاران» اظهار داشت: شهرداری بارها قصد انجام عملیات عمرانی در محدوده این کانال داشته است، اما هر بار مسئولان آب منطقه ای جنوب شرق تهران مداخله کرده و مانع انجام اقدامات شده اند.

احمد غربا با تاکید بر ورود فرمانداری برای حل مشکل سرپوشیده کردن کانال مادر، افزود: در حال حاضر آب منطقه ای جنوب شرق تهران از منافع کانال بهره مند می شود، اما در عمل اقدامی برای حل مشکلات بهداشتی مردم این منطقه نکرده است، که این امر منطقی نیست.

نمونه برداری از فاضلاب کانال مادر

رییس اداره محیط زیست شهرستان پاکدشت، در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمونه برداری هایی از آب کانال مادر انجام شده است و بعد از مشخص شدن نتیجه نمونه برداری پیگیری های تکمیلی دیگر را با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت انجام خواهیم داد.

عزیز میکاییلی با بیان این که در بحث سلامت مردم با کسی تعارف نداریم، ادامه داد: هر اقدامی برای حفظ سلامت مردم و محیط زیست لازم باشد، انجام خواهیم داد، کارگروهی برای پیگیری این معضل محیط زیستی در شهرستان پاکدشت تشکیل شده است و در حال بررسی هستیم که اگر لایروبی نیاز باشد، یا سر پوشیده کردن کانال راه حل باشد و هر راه حل احتمالی دیگری را حمایت خواهیم کرد.

وی گفت: سلامت مردم برای ما اهمیت بسیاری دارد، وعده های ما شعاری نیست و در عمل نشان دادیم که به سلامت مردم و محیط زیست توجه داریم.

میکاییلی با تاکید بر این که مردم حق دارند از شرایط محیط زیست خود با خبر شوند، گفت: باید واقعیت ها را به مردم گفت، زمانی که مطالبات مردم مطرح شود و اگاه سازی صورت پذیرد، مشکلات راخت تر حل خواهند شد.

در هر حال، به نظر می رسد، معضلات زیست محیطی و بهداشتی این کانال آن قدر وسیع است که نیاز به ورود مسئولان بالادستی و ایجاد گروه های تخصصی و حل معضل مذکور در کمترین زمان ممکن وجود دارد، به همین دلیل نباید فرصت را از دست بدهیم، چرا که در همین ثانیه هایی که در حال مطالعه این گزارش هستید، افراد زیادی بوی نامطبوع و غیر بهداشتی این فاضلاب را استشمام می کنند.