داعش افراد بی گناه را در تلعفر سپر قرار می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جبار المعموری از فرماندهان حشد شعبی عراق اعلام کرد: داعش شروع به انتقال صدها نفر از برخی محله های تلعفر به محله های دیگر در مرکز تلعفر در استان نینوا منتقل کرده و آنها را در کوچه های مشخصی جمع کرده است.

وی این افزود: داعش از اسلوب سپر انسانی در برابر نیروهای عراقی و حشد شعبی استفاده می کند.

المعموری تاکید کرد: داعش می داند که در جنگ تلعفر شکست خواهد خورد از همین رو از همه روشها استفاده می کند و هدفش ویرانی تلعفر و کشتن افراد بی گناه از طریق سپر انسانی قرار دادن آنهاست.

وی بیان کرد: داعش از نظر روحی فروپاشیده و با مشکلات زیادی در حال حاضر روبرو است.