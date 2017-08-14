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۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۴۳

داعش افراد بی گناه را در تلعفر سپر قرار می دهد

داعش افراد بی گناه را در تلعفر سپر قرار می دهد

منابع وابسته به حشد شعبی عراق از اقدام داعش برای استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی در برابر عملیات قریب الوقوع نیروهای عراقی برای آزادسازی تلعفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جبار المعموری از فرماندهان حشد شعبی عراق اعلام کرد: داعش شروع به انتقال صدها نفر از برخی محله های تلعفر به محله های دیگر در مرکز تلعفر در استان نینوا منتقل کرده و آنها را در کوچه های مشخصی جمع کرده است.

وی این افزود: داعش از اسلوب سپر انسانی در برابر نیروهای عراقی و حشد شعبی استفاده می کند.

المعموری تاکید کرد: داعش می داند که در جنگ تلعفر شکست خواهد خورد از همین رو از همه روشها استفاده می کند و هدفش ویرانی تلعفر و کشتن افراد بی گناه از طریق سپر انسانی قرار دادن آنهاست.

وی بیان کرد: داعش از نظر روحی فروپاشیده و با مشکلات زیادی در حال حاضر روبرو است.

کد مطلب 4059225

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