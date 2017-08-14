آمریکا فرصت همکاری با ایران را از دست ندهد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی نیویورک تایمز امروز با انتشار مقاله ای در خصوص خطرات از بین بردن توافق هسته ای با ایران، خواستار تغییر رویکرد دولت آمریکا در قبال تهران و روی آوردن به همکاری با کشورمان به جای تقابل شد.

نیویورک تایمز در این مقاله با اشاره به تصدیق فعالیت های هسته ای ایران از سوی آژانس انرژی اتمی و وزارت خارجه آمریکا، اعمال تحریم های بیشتر آمریکا علیه تهران را امری بیهوده تلقی کرده و آن را زیر سوال برد.

از سوی دیگر این مقاله با اشاره به تاثیر استراتژیک و بسیار مهم ایران در منطقه به ویژه در افغانستان و عراق، دو کشور ایران و آمریکا را دارای منافع و اهداف مشترک در منطقه عنوان کرده و یادآور شد که آمریکا با کمک ایران توانست دولت ملی را در افغانستان پس از فروپاشی طالبان تشکیل دهد.

به نوشته نیویورک تایمز، همچنین در خصوص عراق نیز ایران و آمریکا می توانند در خصوص مبارزه با داعش و کمک به صلح و ثبات افغانستان به یکدیگر کمک کنند.

نیویورک تایمز همچنین اعتراف کرد که ایران و تاثیرات تهران در خاورمیانه بسیار گسترده تر و بیشتر از آن است که واشنگتن بخواهد از آن چشم پوشی کرده و نادیده بگیرد.

همچنین نویسنده مقاله مذکور، بار دیگر رویکرد ترامپ در قبال تهران را زیر سوال برده و این رفتار واشنگتن را باعث نزدیکی بیشتر ایران به روسیه و چین دانست و عنوان کرد که این مساله می تواند فرصت به وجود آمده در سایه توافق هسته ای به دست آمده با ایران را زیر سوال برده و میدان را برای رقبای این کشور یعنی روسیه و چین بازتر کند.

همچنین در خصوص قیاس خطرات ناشی از فعالیتهای موشکی و هسته ای کره شمالی و ایران، نیویورک تایمز چنین قیاسی را زیر سوال برده و عنوان کرد که کره شمالی دستکم ۲۰ موشک هسته ای داشته و فناوری موشک های بالستیک نیز دست یافته است. این درحالیست که ایران هیچ نوع تسلیحات هسته ای در اختیار نداشته و اساسا قیاس خطر ناشی از این دو کشور با یکدیگر بی پایه است.