بازدید رئیس ستاد مشترک ارتش سوریه از شهر السخنه در حومه حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، علی عبدالله ایوب رئیس ستاد مشترک ارتش سوریه از یگان های ارتش این کشور در شهر السخنه و اطراف آن در حومه شرقی حمص بازدید به عمل آورد.

وی در جریان این بازدید از نزدیک در جریان میزان تخریب این شهر به دست داعش قرار گرفت.

از سوی دیگر جنگنده های ارتش سوریه مواضع داعش را در مناطق الزمرانی، مرطبیه، فیخه، میرا و ارتفاعات الحشیشات و البوحدیج در القلمون غربی در حومه دمشق هدف قرار دادند.

یک منبع نظامی سوری اعلام کرد: ارتش سوریه و متحدانش در حومه حماه ۱۰ کیلومتر به سوی اثریا در جنوب شرق کتفه پیشروی کردند و بر برخی بلندی و ارتفاعات حاکم در منطقه مسلط شدند.