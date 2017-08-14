ائتلاف بولیوار تهدیدات ترامپ علیه ونزوئلا را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دبیرکل جنبش «ائتلاف بولیوار برای آمریکای ما» (آلبا)، تهدیدات انجام شده توسط دونالد ترامپ علیه ونزوئلا در خصوص احتمال انجام حمله نظامی به کاراکاس را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، «دیوید چوکئه هانسا» با اعلام پیامی که توسط شبکه تلویزیونی «تله اس یو آر» پخش شد، گفت: این بیانیه رئیس جمهور آمریکا غیرقابل قبول است.

وی همچنین از اتحادیه ملت های آمریکای لاتین و مجمع کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب خواست تا جهت بررسی تهدید انجام شده از سوی آمریکا تشکیل جلسه فوری داده و آن را بررسی کنند.

گفتنی است کشورهای عضو «مرکوسور» بلوک تجاری آمریکای لاتین نیز به شدت از تهدید نظامی ترامپ علیه ونزوئلا انتقاد کرده اند تا آنجا که برخی کارشناسان تذکر دادند این گونه تهدیدها دست آمریکا را برای اعمال فشار به «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا می بندد و کشورهای آمریکای لاتین را با وی همراه می کند.

ونزوئلا از ماه آوریل به این سو صحنه اعتراضات مردمی است که به تحریک اپوزیسیون غرب گرای حاکم بر پارلمان به خیابان ها می آیند و برکناری نیکلاس مادورو رئیس جمهور این کشور را خواستار می شوند.

بهانه اپوزیسیون برای سازمان دهی این اعتراضات، ضعف اقتصادی ونزوئلا است که به سیاست های مادورو نسبت می دهند.