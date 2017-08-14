به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اِی بی سی نیوز»، «اف‌بی‌آی» مرد ۲۳ ساله ای را دستگیر کرده است که مدعی است در تلاش بود تا یک دستگاه ون مملو از مواد منفجره را بیرون از بانک «اوکلاهاما» منفجر کند.

مقامات مسئول در این باره اعلام کردند که «جری درِیک وارنل» ساکن منطقه «سایر» واقع در «اوکلاهاما» در ارتباط با بمب گذاری در این شهر بازداشت شده است.

بر اساس اعلام مقامات مرتبط، «جری درِیک وارنل» در ابتدا تصمیم داشت تا ساختمان خزانه داری فدرال در واشنگتن دی‌سی را مشابه با روش بمب گذاری شهر «اوکلاهاما» در سال ۱۹۹۵ منفجر کند.

به گزارش «اِی بی سی نیوز»، این فرد قرار است تا ساعاتی دیگر به اتهام تلاش برای استفاده از مواد منفجره و انهدام یک ساختمان در دادگاه حضور یابد.