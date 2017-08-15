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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۲۳

«ولایتی» انتصاب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تبریک گفت

«ولایتی» انتصاب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تبریک گفت

رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد در پیامی انتصاب آیت الله هاشمی شاهرودی را به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، علی اکبر ولایتی رئیس هیات موسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی به آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، انتصاب وی از سوی مقام معظم رهبری به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

«احتراما لازم می دانم حسن انتخاب و انتصاب حضرتعالی از سوی مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می کنم.

بی تردید این انتصاب که نشانه حسن اعتماد رهبر معظم انقلاب است با مدیریت عالمانه جنابعالی، زمینه توسعه و تاثیر گذاری هر چه بیشتر این مجمع مهم و راهبردی را در دوره جدید فعالیت ها به دنبال خواهد داشت و برای جنابعالی در این مسئولیت خطیر  توفیقات روزافزون از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

کد مطلب 4059283

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