۱۵ میلیارد تومان برای بهینه سازی شبکه برق گلستان نیاز است

علی اکبر نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار با اشاره به پیش بینی حدود ۱۵ میلیارد تومان در بخش اصلاح و بهینه سازی شبکه برق استان اظهار کرد: حدود هفت و نیم میلیارد تومان در بخش بهینه سازی هزینه کرده ایم تا اشکالات و عیب هایی که در شبکه وجود دارد را برطرف کنیم.

نصیری خاطرنشان کرد: در زمینه رفع افت ولتاژ اقداماتی خوبی را در سال ۹۵ انجام دادیم که در سال ۹۶ ثمر بخش بود و از جمله آن هزینه پنج میلیارد تومانی کاهش تلفات فنی بود که بخش عمده ی آن مربوط به ضعف ولتاژ است.

مدیر شرکت برق گلستان بیان کرد: در بخش توسعه و بهینه سازی روستایی حدود ۱۰ میلیارد تومان طی تبصره بند «هـ» هزینه شد.

وی در خصوص موضوع برق دار کردن چاه های کشاورزی استان گفت: در سال های گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص برق دار کردن چاه های کشاورزی برای ما هزینه ای را پیش بینی می کرد که از محل سوبسید نفت می توانستیم چاه های کشاورزی را برق دار کنیم که متاسفانه نزدیک دو سال است که این بودجه را در نظر نمی گیرند.

نصیری عنوان کرد: در تابستان امسال و در ۱۸ مرداد پیک مصرف به هزار و ۱۶۴ مگاوات رسید در حالی که پیک مصرف زمستان ۳۷۰ مگاوات است.

وی افزود: این افزایش سه برابری بار سرمایشی گفته می شود و اغلب این تفاوت به خاطر استفاده از کولرهای گازی است که حدود ۸۰ درصد این میزان است.

نصیری با بیان اینکه احداث نیروگاه و نصب تجهیزات توزیع و فوق توزیع بسیار هزینه بر است ادامه داد: هرچقدر صرفه جویی کنیم بدون اینکه برق مشترکین قطع شود و شبکه پایداری داشته باشیم می توانیم بگوییم که یک نیروگاه احداث کردیم بدون اینکه هزینه ای پرداخت کنیم.

وی از اقداماتی که باید در این راستا صورت بگیرد یاد و تصریح کرد: یکسری اقداماتی را شرکت برق استان باید انجام دهد که ما وظیفه مان را در بخش تجهیزات فنی انجام دادیم و اقداماتی متوجه مشترکین است.

نصیری گفت: احداث پست فوق توزیع، شبکه های توزیع و پست توزیع جهت گذر از پیک تابستان از جمله اقدامات شرکت برق استان گلستان است.

وی در خصوص دیگر اقداماتی که شرکت توزیع برق استان در مدیریت مصرف انجام داده است گفت: نوشتن تفاهم نامه در حوزه صنعت و کشاورزی از جمله موارد است، به صورت که خللی در کار در این حوزه ها وارد نشود و در عین حال بتوانیم مصرف آن ها را کنترل کنیم.

نصیری اظهار کرد :قرار دادن تعویض شیف در زمان پیک مصرف در حوزه صنعت و عدم استفاده از چاه آب در ساعت پیک مصرف در بخش کشاورزی از جمله مواردی است که در این تفاهم نامه ها عنوان می شود.

وی تصریح کرد: در این راستا ما نیز برای تشویق اجرای این تفاهم نامه ها مشوق هایی را در نظر گرفته ایم من جمله اینکه کشاورزان اگر در ساعت پیک مصرف چاه خود را روشن نکنند کل دوره برق رایگان دریافت می کنند.

نصیری با اشاره تخفیف هایی که در حوزه صنعت اعمال شده است افزود: در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد تومان به حوزه صنعت و کشاورزی برق رایگان دادیم و حدود ۱۰۰ مگاوات صرفه جویی برق داشتیم.

مدیر شرکت برق گلستان از تغییر ساعت ادارای در گلستان به منظور صرفه جویی در مصرف برق یاد و بیان کرد: این کار حدود ۵۰ الی ۸۰ مگاوات در کاهش مصرف برق به ما کمک کرد.

نصیری به طرح ساعت به وقت گلستان اشاره کرد و گفت: در این طرح از مشترکین گلستانی خواستیم تا از ساعت ۱۳ الی ۱۷ مصرف خود را تا جایی که می توانند کاهش بدهند و همچنین آموزش هایی در سطوح مختلف برای دانش آموزان و کارکنان دولت داشتیم.

وی همچنین از سرویس رایگان برخی کولرها در مساجد و ادارات خبرداد و ادامه داد: عدم سرویس برخی کولرهای گازی مصرف برقشان را تا ۱۰ درصد افزایش می دهد که شرکت برق استان برای آن ها سرویس رایگان گذاشته است.