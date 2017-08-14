به گزارش خبرنگار مهر، خدانظر دریکوند شامگاه دوشنبه در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی، ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی را کمبود سواد و معلومات اجتماعی عنوان کرد و گفت: می خواهیم به سوادآموزان یاد بدهیم که باید با مسالمت در کنار یکدیگر زندگی کنند و از بودن در کنار همدیگر احساس شادی و نشاط کنند.

وی خاطر نشان کرد: مستنداتی وجود دارد که با وجود تلاش های بسیاری که برای سوادآموزی، انسداد مبادی بیسوادی و ارتقاء پوشش تحصیلی دوره های مختلف تحصیلی انجام می شود، باز هم کودکانی وجود دارد که از نعمت سواد محرومند و نمی توانند از فرصت های عادلانه آموزشی استفاده کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان بر این نکته تاکید کرد که سوادآموزی می تواند افراد را به تعامل مثبت و اثر بخش با دیگران ترغیب کند، ادامه داد: شهروند مطلوب بودن، همسر خوب بودن، پدر و مادر خوب بودن و ... در گرو سوادآموزی و آموختن مهارت های زندگی است و مراکز یادگیری محلی سوادآموزی هم مرجعی است که می تواند ما را به این اهداف نزدیکتر کند.

دریکوند با تقدیر از همراهی و همکاری دستگاههای اجرایی استان گفت: برخی از دستگاه های اجرایی استان به تفاهم نامه منعقد شده با حوزه معاونت سوادآموزی پایبند بودند و تلاش های زیادی هم برای انجام تعهدات خود انجام دادند.

وی به حجم ابلاغی سوادآموزی در سال جدید اشاره کرد و افزود: حجم ابلاغی مناطق و شهرستان ها به بخشداران و فرمانداران ابلاغ شده و تکالیف دستگاه های اجرایی هم دقیقاً مشخص شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان گفت: پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی بیش از ۹۹ درصد است و این پوشش در دوره متوسطه اول به ۸۶ درصد می رسد.

دریکوند افزود: متاسفانه در برخی از مناطق استان به دلایل فرهنگی از ادامه تحصیل دختران پس از فراغت از دوره ابتدایی ممانعت می کنند و باید در این خصوص فرهنگ سازی کرد.

وی به تلاش های آموزش و پرورش برای استقرار فرصت های عادلانه آموزشی اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۳۵۰ کلاس در استان وجود دارد که زیر ۵ نفر دانش آموز دارند و ۸۰ کلاس هم بین یک تا ۲ نفر دانش آموز دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان تاکید کرد: نهضت سوادآموزی تنها آموزش خواندن و نوشتن نیست؛ بلکه آموزش مهارت های زندگی، افزایش اعتماد اجتماعی و بالابردن انگیزه زندگی سالم و اثر بخش است.