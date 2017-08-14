به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، کمیسیون عمران مجلس امروز عصر (دوشنبه، ۲۳ مردادماه) میزبان محمدجواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه برای بررسی برنامه های این وزارتخانه بود.

محمدجواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه با تاکید بر اینکه ما تمام تلاش خود را برای امن سازی منطقه می کنیم، گفت: وقتی منطقه ناامن باشد هزینه های ما نیز بالا می رود از این رو منطقه را به سمت آرامش و امنیت هدایت می کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت مقابله نظامی و فکری با تکفیری ها افزود: ما در منطقه توفیقات خوبی داشته ایم زیرا در گذشته در هیچ معادله منطقه ای ایران را بازی نمی دادند اما اکنون ایران نقش محوری دارد.

وزیر پیشنهادی امور خارجه با بیان اینکه در دوره جدید ساختارها را در وزارتخانه تغییر داده ایم، افزود: ایجاد معاونت اقتصادی و سیاسی و همچنین ایجاد دیپلماسی پارلمانی از مهم ترین اقداماتی است که به تازگی انجام شده است.

ظریف ادامه داد: ایجاد معاونت های اقتصادی در وزارت خارجه در راستای افزایش تولید و اشتغال بوده تا به این ترتیب در زنجیره جهانی قرار بگیریم.

وزیر پیشنهادی امور خارجه افزود: در صورتی که تولید صادرات محور در کشور ما افزایش یابد دیگر ایران قابل تحریم نیست.

ظریف گفت: ما روابط اقتصادی با کشورهای مختلف را تسهیل خواهیم کرد که در این زمینه مذاکرات بسیاری صورت گرفته است.

وی با اشاره به مذاکره ایران با آمریکا گفت: مذاکره برای ایران و آمریکا سخت بود چرا که ما عادت به مقاومت و آن ها عادت به سلطه و تحمیل داشتند؛ تغییر ذهنیت ها مذاکره را رقم زد.

ظریف با تاکید بر اینکه ما به دنبال حذف کشورهای منطقه نیستیم، تصریح کرد: روابط ما در حال حاضر با کشورهای منطقه روابط محکمی است اما مشکل در ناهماهنگی است.

وی با بیان اینکه مردم انتظار داشتند پس از برجام سیلی از سرمایه گذاری ها در ایران صورت بگیرد، افزود: بسیاری از سرمایه گذاری ها با توجه به شرایط داخلی و منافع ملی هنوز به سرانجام نرسیده است از این رو لازم است هم افزایی بیشتری صورت بگیرد.

وزیر پیشنهادی امور خارجه ادامه داد: قرارداد فولاد مبارکه ۴ سال به طول انجامید از این رو نباید انتظار به نتیجه رسیدن قراردادها در بازه زمانی کوتاه باشیم.

ظریف در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان در خصوص کشور آذربایجان و بحرین با تاکید بر اینکه ما به دنبال سرنگونی هیچ نظامی نیستیم، گفت: امنیت منطقه باید درون زا باشد و کشورهای منطقه باید به خودشان اکتفا کنند.

وی ادامه داد: اینکه برخی کشورهای منطقه فکر کنند با همراهی آمریکا می توانند کشوری را در این منطقه زمین بزنند اشتباه است زیرا بدعهدی آمریکایی ها بر همه محرز است.

ظریف با بیان اینکه ما کشور سرمایه پذیر صرف نیستیم، گفت: ما خواهان تکنولوژی هستیم و با وجود بیش از ۹۵۰ هزار فارغ التحصیل اصرار بر واردات تکنولوژی داریم.

وزیر پیشنهادی امور خارجه با بیان اینکه در حوزه اقتصادی در ۳ موضوع به دنبال صادرات و واردات هستیم، افزود: صادرات کالاهای غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و نیروی متخصص و همچنین واردات سرمایه، فناوری و گردشگری از موضوعاتی است که وزارت خارجه در آن فعال است.

در ادامه این نشست محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت فعال شدن سفارتخانه ها در بحث اقتصادی گفت: سفرا و رایزنان اقتصادی می توانند نقش مهمی در صادرات موارد مختلف از جمله خدمات فنی و مهندسی داشته باشند.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رابطه دیپلماسی از طریق سفرا باید انجام شود که این موضوع در برنامه ششم نیز دیده شده تا به مباحث اقتصادی نیز توجه بیشتری شود.

رضایی افزود: با توجه به اینکه ایران از کریدورهای مختلفی برخوردار است ما می توانیم در زمینه حمل بار و مسافر به کشورهای مختلف پیشتاز باشیم.

در ادامه این نشست مجید کیان پور با تاکید بر اینکه در حال حاضر وزن سفرا بیشتر سیاسی است، گفت: باید برای جذب بازار ۴۰۰ میلیونی کشورهای مختلف رایزن های اقتصادی فعال شود.

وی تصریح کرد: تسهیل شرایط سرمایه گذاری کشورهای خارجی با استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته لازم است.