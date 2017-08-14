تفکر حاکم بر سپاه پاسداران انقلابی است/ دلایل امنیت پایدار کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ الیاس گل محمدزاده عصر امروز یک شنبه در اولین جشنواره مالک اشتر سپاه ناحیه شهرستان اهر اظهار کرد: منطقه ارسباران با تربیت مردانی شجاع و دلیر و تقدیم شهدای گران‌قدر در راه نظام و انقلاب را بایستی پاس بداریم این منطقه، منطقه‌ای پر از تاریخ افتخارآمیز است.

وی با اشاره به اینکه تغییر رویه استکبار شعاری بیش نیست چراکه در حملات هوایی هماهنگی آمریکا و داعش را می‌بینیم، افزود: اخیراً در حملات هوایی شماری از غیرنظامیان و مدافعان حرم به شهادت رسیدند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه عاشورا ادامه داد: زمانی که سپاه پاسداران تأسیس شد برخی‌ها بر این عقیده بودند به نتیجه‌ای نمی‌رسد ولی سپاهیان با ایستادگی در مقابل زیاده‌خواهی‌های استکبار امروز شاهد پیشرفت این نیرو هستیم.

گل محمدزاده با تأکید بر اینکه تجلی ارزش‌های انقلاب اسلامی در سپاه پاسداران دیده می‌شود، گفت: الگوهای انقلاب اسلامی برگرفته از تفکرات امام راحل است.

فلسفه تشکیل سپاه و بسیج مقابله با تهدیدات است

وی اضافه کرد: مدل و تفکر حاکم بر سپاه پاسداران تفکر انقلابی است و برای تداوم این تفکر انقلابی بایستی بسیجیان را در این راستا تربیت کنیم.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه عاشورا بیان داشت: اگر بخواهیم نیروهایی با تفکر انقلابی تربیت کنیم همان‌طور که مساجد در زمان انقلاب و دوران دفاع مقدس محوریت داشتند اکنون نیز باید تربیت جوانان انقلابی از مساجد آغاز شود.

گل محمدزاده بابیان اینکه امنیت پایدار کشور را مرهون نیروهای نظامی و اقتدار نظامی هستیم، تصریح کرد: فلسفه تشکیل سپاه و بسیج مقابله با تهدیدات نرم، نیمه سخت و سخت است.

وی سپس گفت: هر زمانی تهدیدات سخت متوجه کشورمان و ارزش‌های انقلاب و نظام می‌شود این تهدیدات با موشک‌ها داده می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه عاشورا با اشاره به اینکه یکی از توطئه‌های دشمن کمرنگ نشان دادن ماهیت انقلاب اسلامی است، ابراز داشت: زمانی رسید که گفتند چرا انقلاب اسلامی را پیش می‌کشید انقلاب تمام‌شده و ساختارها روشن است.

با ذکر اینکه روحیه حسینی‌، ایثار و شهادت‌طلبی در جامعه اسلامی ایران زنده است، خاطرنشان کرد: یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی استقلال در تمامی زمینه‌هاست، استقلال سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره است.

موفق بودن رده‌های سپاه و بسیج اهر

فرمانده سپاه ناحیه اهر نیز در این برنامه گفت: با توجه به اینکه تمامی رده‌های سپاه شهرستان اهر نمونه هستند و همین امر نشان‌گر موفق بودن رده‌های سپاه و بسیج این شهرستان است.

سرهنگ عبدالحسین ایمانی اظهار کرد: برگزاری جشنواره مالک اشتر به جهت اینکه برترین‌های رده سپاه و بسیج و معرفی الگوهای موفق پایگاه‌های مقاومت بسیج در محلات، اقشار و حوزه‌های مقاومت و برترین‌های ناحیه در استان و کشور مورد تجلیل می‌گرفتند تصمیم گرفتیم از برترین‌های سپاه و بسیج قدردانی کنیم.

وی افزود: امیدواریم سایر رده‌های سپاه و بسیج تلاش کرده خود را به رده‌های موفق و موفق‌تر برسانند و اهدافمان از برگزاری جشنواره مالک اشتر همین امر بوده است.

فرمانده سپاه ناحیه اهر با اشاره به اینکه تمامی رده‌های سپاه شهرستان اهر نمونه هستند، ادامه داد: امتیازاتی که در کمیسیون مورد بررسی برای معرفی رده‌های موفق قرار گرفته بود امتیازات به همدیگر نزدیک بودند و همین امر کار را کمی سخت‌تر کرده بود در حالی که این امر نشان‌گر موفق بودن رده‌های سپاه و بسیج این شهرستان است.