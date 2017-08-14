تیراندازی در حاشیه شهر اردبیل/ ۲ برادر کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این حادثه دو نفر که گفته می شود برادر بوده اند از سوی افراد ناشناس و بر اثر تیراندازی با اسلحه گرم به قتل رسیده اند.

دادستان اردبیل هم اکنون در صحنه قتل حضور یافته و بررسی های لازم در این خصوص در حال انجام است.

همچنین اکیپ های تخصصی پلیس در محل حضور داشته و در حال انجام تحقیقات هستند.

هنوز هیچ مسئولی در این خصوص حاضر به گفتگو نشده است.

شاهدان می گویند که مقتولان برادر بوده و بین ۲۲ تا ۲۶ سال سن داشته اند.

دادستان اردبیل در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرده که پرونده ای در این خصوص تشکیل و تلاش ها برای روشن شدن علل این حادثه ادامه دارد.

انگیزه قتل هنوز مشخص نیست.