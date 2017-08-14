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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۰:۳۶

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تیراندازی در حاشیه شهر اردبیل/ ۲ برادر کشته شدند

تیراندازی در حاشیه شهر اردبیل/ ۲ برادر کشته شدند

اردبیل – دو نفر بر اثر تیراندازی در شهرک سینا در حاشیه شهر اردبیل به قتل رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این حادثه دو نفر که گفته می شود برادر بوده اند از سوی افراد ناشناس و بر اثر تیراندازی با اسلحه گرم به قتل رسیده اند.

دادستان اردبیل هم اکنون در صحنه قتل حضور یافته و بررسی های لازم در این خصوص در حال انجام است.

همچنین اکیپ های تخصصی پلیس در محل حضور داشته و در حال انجام تحقیقات هستند.

هنوز هیچ مسئولی در این خصوص حاضر به گفتگو نشده است.

شاهدان می گویند که مقتولان برادر بوده و بین ۲۲ تا ۲۶ سال سن داشته اند.

دادستان اردبیل در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرده که پرونده ای در این خصوص تشکیل و تلاش ها برای روشن شدن علل این حادثه ادامه دارد.

انگیزه قتل هنوز مشخص نیست.

کد مطلب 4059330
محمد میرزایی ناطق

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