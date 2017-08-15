نام گذاری یک پل در جاده ساوه به نام شهید خبرنگار «سعیدی»

بهروز کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه ای با نام گذاری یکی از پل های اصلی جاده ترانزیتی ساوه به نام پل خبرنگار موافقت و مقرر شد در اولین جلسه شورای نامگذاری تابلو این پل به نام خبرنگار شهید «سعیدی» نصب شود.

شهردار گلستان جایگاه رفیع خبرنگاران را در جامعه مهم ارزیابی کرد و گفت: رشادت های این عزیزان در تمامی صحنه ها وصف ناپذیر و شایسته ستایش و قدردانی است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه بویژه شهید صارمی، بیان کرد: خبرنگاران چشم تیزبین جامعه هستند و کوچکترین رخدادها نیز از دیدگان آنها مغفول نمی ماند.

کاویانی با بیان اینکه خبرنگاری حرفه‌ای زیبا و در عین حال سخت و دشوار است، افزود: خبرنگار آگاهانه و عاشقانه برای ثبت ابدی و آشکار سازی مسائل و مشکلات جامعه بشری و همچنین ترویج اندیشه‌های نیک از هیچ کوششی فروگذار نیست.

وی در پایان اذعان کرد: خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند، زیرا همواره در عمق جامعه زندگی می‌کنند و سلامت فرهنگی و فکری هر جامعه‌ای، مرهون تلاش های شبانه روزی آنان است.