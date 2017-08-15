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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۱۷

در گفتگو با خبرنگار مهر مطح شد؛

نام گذاری یک پل در جاده ساوه به نام شهید خبرنگار «سعیدی»

نام گذاری یک پل در جاده ساوه به نام شهید خبرنگار «سعیدی»

بهارستان- شهردار گلستان گفت: یک پل در جاده ساوه به نام شهید خبرنگار «سعیدی» نام‌گذاری می‌شود.

بهروز کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه ای با نام گذاری یکی از پل های اصلی جاده ترانزیتی ساوه به نام پل خبرنگار موافقت و مقرر شد در اولین جلسه شورای نامگذاری تابلو این پل به نام خبرنگار شهید «سعیدی» نصب شود.

شهردار گلستان جایگاه رفیع خبرنگاران را در جامعه مهم ارزیابی کرد و گفت: رشادت های این عزیزان در تمامی صحنه ها وصف ناپذیر و شایسته ستایش و قدردانی است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه بویژه شهید صارمی، بیان کرد: خبرنگاران چشم تیزبین جامعه هستند و کوچکترین رخدادها نیز از دیدگان آنها مغفول نمی ماند.

کاویانی با بیان اینکه خبرنگاری حرفه‌ای زیبا و در عین حال سخت و دشوار است، افزود: خبرنگار آگاهانه و عاشقانه برای ثبت ابدی و آشکار سازی مسائل و مشکلات جامعه بشری و همچنین ترویج اندیشه‌های نیک از هیچ کوششی فروگذار نیست.

وی در پایان اذعان کرد: خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند، زیرا همواره در عمق جامعه زندگی می‌کنند و سلامت فرهنگی و فکری هر جامعه‌ای، مرهون تلاش های شبانه روزی آنان است.

کد مطلب 4059347

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