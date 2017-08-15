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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۴۳

کانادا تهدید کرد: از «نفتا» خارج می شویم

کانادا تهدید کرد: از «نفتا» خارج می شویم

دولت اتاوا می گوید چنانچه آمریکا حین بازمذاکره پیرامون نفتا خواهان حذف مکانیسم رفع اختلاف شود، کانادا از این پیمان تجاری خارج می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کانادا در آستانه بازمذاکره برای به روز رسانی نفتا، به آمریکا هشدار داد هرگونه تلاش برای حذف مکانیسم حل اختلاف به خروج دولت اتاوا از این پیمان تجاری منجر خواهد شد.

با این حال، «کریستیا فریلند» وزیر امور خارجه کانادا نسبت به آینده مذاکرات پیش رو ابراز امیدواری کرد.

گفتنی است طرفین دخیل در پیمان نفتا شامل آمریکا، کانادا و مکزیک قرار است اولین نشست بازمذاکره نفتا را روز چهارشنبه در واشنگتن آغاز کنند.

فصل ۱۹ پیمان نفتا مبنی بر مکانیسم حل اختلاف، کمیته ای از نمایندگان طرفین را شامل می شود که به شکایت ها در این زمینه رسیدگی می کنند و جالب آنکه آمریکا در اغلب مواقع بازنده است.

کد مطلب 4059386
مریم خرمایی

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