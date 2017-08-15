علل مهم کم خونی در نوزادان/ روند درمان اختلالات خونی

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور حسن ابوالقاسمی در آستانه برگزاری دهمین کنگره سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران"هماتولوژی نوزادان"اظهار داشت: هدف از برگزاری همایش سراسری هماتولوژی نوزادان ترویج کار تیمی بین متخصصین کودکان، فوق تخصص های خون وفوق تخصص های نوزادان است.

وی افزود: شایع بودن بیماری های ناشی از اختلالات خونی به علت ازدواج های فامیلی، بروز بسیاری از بیماری های خونی در دوره نوزادی، لزوم شناسایی آنها و اقدام به موقع برای پیشگیری و درمان مناسب موجب شده هیأت مدیره انجمن خون و سرطان تصمیم بگیرد در سال ۹۶ با همکاری انجمن نوزادان وانجمن کودکان ایران همایش سالیانه خود را به این موضوع مهم اختصاص و از متخصصین بر جسته داخلی وخارجی به عنوان سخنران دعوت به عمل اوردیم.

رئیس دهمین کنگره سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران "هماتولوژی نوزادان ادامه داد: از ویژگی های این همایش وجود ۷ میزگرد مشترک است که به موضوعات مهم کم خونی، تزریق خون و فراورده های خونی، اختلالات ترومبوزیس وهموستاز، اختلالات پلاکتی، اختلالات ایمنی و بدخیمی های نوزادان پرداخته خواهد شد.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی عنوان کرد: در هر پانل گزارش موارد جالب و بحث پیرامون ان خواهیم داشت.همچنین دانشجویان بالینی وگروه های پایه و پرستاران حضور فعالی در این همایش خواهند داشت.

پروفسور ابوالقاسمی تصریح کرد: گاهی ناسازگاری های خونی بین نوزاد و مادر منجر به بروز زردی های شدید و کم خونی های شدید در روز های اول زندگی می شود که شناسایی آنها و تهیه خون مناسب برای تعویض یا تزریق خون نیاز به درک دقیق و دانش به روز از یک طرف واطلاع از امکانات خون های نادر کشور را دارد، لذا موضوع انمی های همولیتیک وروش بررسی انان وعلت بروز ان در یکی از پانل ها باحضور متخصصین مشهور داخلی وخارجی مورد بحث قرار می گیرد.

دبیر بورد تخصصی خون و سرطان گفت: یکی از علل مهم کم خونی بین نوزادان نگهداری نوزادان کم وزن برای مدت طولانی در مراکز مراقبت ویژه است که سر انجام منجر به بروز کم خونی در آنان شده و باید بر رسی کرد که چه درمان هایی برای ان مفید است.

به گفته وی، گاهی نیز نوزادان به صورت مادرزادی دچار کم خونی می شوند و در زمان نوزادی نیاز به مداخله دارند و باید این موارد را از کم خونی های نوزاد به علت خونریزی جنین به مادر ویا کم خونی های اکتسابی مانند کم خونی گذرای نوزادی افتراق داد.

رئیس دهمین کنگره سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران "هماتولوژی نوزادان افزود: بیماری های خونریزی دهنده ارثی مثل اختلالات پلاکتی یا کمبود فاکتورهای انعقادی مثل کمبود فاکتورهای ۱۰، ۱۳، ۵ ،۷ و فاکتور یک یا فیبرینوژن بسیاری از اوقات می تواند موجب بروز خونریزی در زمان نوزادی شود که لازم است در مورد شیوع این بیماری ها در ایران به علت ازدواج های فامیلی و افتراق انها از اختلالات اکتسابی دانش و اطلاعات کافی داشته باشیم در این همایش بنا داریم موارد واقعی از بیماری ها را معرفی و ابعاد مختلف تشخیصی ، درمانی و پیشگیری از این بیماری ها را بطور دقیق مورد بحث قرار دهیم.

ابوالقاسمی افزود: همچنین تا کنون استقبال قابل توجهی از طرف همکاران هماتولوژیست انکولوژیست کودکان و متخصصین نوزادان و دانشجویان از سراسر کشور شده و تاکنون بیش از صد مقاله به دبیر خانه همایش ارسال گردیده و دبیر خانه همایش امکانات لازم برای حضور همکاران خود در این همایش بزرگ را تدارک دیده است.

دهمین کنگره سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران «هماتولوژی نوزادان»، ۲۲ لغایت ۲۴ شهریور ۹۶ در مرکر آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود.