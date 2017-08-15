به گزارش خبرگزاری مهر، «غسالخونه» عنوان نمایشی به کارگردانی مصطفی ملک مکان است که از تاریخ ۱۲ شهریورماه سال جاری در تالار حافظ روی صحنه خواهد رفت.

«غسالخونه» عنوان نخستین نمایش مصطفی ملک مکان کارگردان جوان حوزه تئاتر است که در نخستین اثرش به سراغ نمایشنامه ای با مضمون صلح و جنگ رفته است.

تمرینات این گروه نمایشی از دو ماه قبل آغاز شده و طبق برنامه ریزی های انجام شده این نمایش قرار است به زودی در تالار حافظ اجرا شود.

پیش‌فروش بلیت های نمایش «غسالخونه» به زودی از طریق سایت های اینترنتی آغاز خواهد شد، نویسندگی این نمایش بر عهده سهند خیر آبادی است.

نادر فلاح و رامین پرچمی به همراه علی برقی و جوانه دلشاد بازیگران اصلی این نمایش هستند و بقیه بازیگران از میان چهره های جوان در حوزه تئاتر انتخاب شدند.

غلام کویتی پور، خواننده سال های جنگ ترانه‌ای را با توجه به مضمون و محتوای این اثر نمایشی آماده کرده است. موسسه فرهنگی و هنری نسل آفتاب تهیه کنندگی این نمایش را برعهده دارد.

نادر فلاح، شبنم گودرزی، جوانه دلشاد، علی برقی، مصطفی پور یوسف، حسین سپهر نژاد، محمد حسینی، اریک قاراسمیان، اردوان اربابی و رامین پرچمی بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامل اصلی این نمایش عبارتند از نویسنده: سهند خیرآبادی، کارگردان: مصطفی ملک مکان، مدیر پروژه: مهرداد یوسف شاهی، طراح نور مصطفی اسفندیاری، طراح لباس: شقایق پارسا، مجری دکور حجت هاشمی، لگوتایپ: هلن تقوا دوست، ساخت تیزر، طراح گرافیک و پوستر: شایان کیانی، گروه کارگردانی: رعنا مربوطه، محمد بایرامی، پویا ویسی، مشاور رسانه ای و مدیر روابط عمومی: سام بهشتی، مدیر تبلیغات مجازی: آریان امیرخان، تهیه کننده: موسسه فرهنگی هنری نسل آفتاب.