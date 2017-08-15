اتابک وثوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حدود ۳۵ درصد افراد هر جامعه ای حداقل یکبار گفتاردرمانی، کاردرمانی و توانبخشی را تجربه می کنند، گفت: حدود ۱۲ تا ۱۷ درصد هر جامعه ای نیاز به توانبخشی طولانی مدت دارند.

وی با تاکید بر اینکه موانع برای حل مشکلات در این بخش کم نیست، گفت: یکی از مشکلات اساسی عدم پوشش بیمه ای خدمات گفتار درمانی و کاردرمانی است که متاسفانه با وجود تلاش های انجام شده بسیار، نتیجه ای حاصل نشده است.

وثوقی با تاکید بر اینکه جایگاه توان بخشی در وزارت بهداشت و سلامت و حتی در طرح تحول نظام سلامت دیده نشده است، گفت: هنوز در ایجاد رسته های استخدامی اقدامی صورت نگرفته و در حالی تعداد استخدامی های کاردرمانی و گفتار درمانی کشور ۲۲۰ نفر است که تنها ۳۰ نفر از این تعداد استخدام رسمی هستند.

وی با تاکید بر اینکه تلاش برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات این بخش از اولویت ها است، گفت: معاونت توانبخشی باید در بدنه وزارت بهداشت تشکیل شود کمااینکه باید کرسی نمایندگان توانبخشی در ساختار هیئت مدیره نظام پزشکی و شورای عالی نظام پزشکی افزایش یابد چراکه ۲۲ هزار فارغ التحصیل دارای کارت نظام پزشکی برای جامعه توانبخشی آمار کمی نیست درحالی که گروه های ۵ هزارنفری، ۷ هزار نفری و ۱۱ هزار نفری هر کدام یک نماینده در این بخش دارند.

وی با بیان اینکه جامعه توان خواهان در پرداخت هزینه های درمانی و جامعه توان بخشی در دریافت درمانی مشکلاتی دارند، گفت: تاکنون اقدام قابل توجهی از سوی دولت برای رفع مشکلات این بخش انجام نشده و به دلایل مختلف از موضوع سرباز زده شده است.

وثوقی اظهار داشت: با وجود شیوع اختلالات توانبخشی در جامعه و پرداخت هزینه‌های گزاف و طولانی‌مدت خانواده‌ها برای درمان، هنوز مشکل عدم‌پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی پابرجاست و کسی پاسخگو نیست.

عضو هیئت مدیره انجمن علمی گفتاردرمانی تأکید کرد: خدمات کاردرمانی و گفتاردرمانی هیچ بیمه‌ای ندارند در حالی که این حق هر کودک است که در صورت لزوم از این خدمات استفاده کند.