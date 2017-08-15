نامگذاری معبری در قم به نام «شهید حججی»

به گزارش خبرنگار مهر، طرح دو فوریتی نامگذاری معبر یا میدانی به نام شهید محسن حججی، شهید مدافع حرم که این روزها به نماد مقاومت ایران در سوریه تبدیل شده است، توسط حسن بختیاری نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم در جلسه شامگاه دوشنبه این شورا قرائت شد.

طوبی حجازی، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر قم در این جلسه در توضیح دو فوریتی بودن این طرح با اشاره به اینکه شورای چهارم روزهای آخر خود را طی می‌کند، گفت: از طرفی این شهید به یک چهره فراملی تبدیل شده و ارتباطی هم با قم داشته که موجب شد در تنظیم این طرح مصمم شویم.

وی با اشاره به لزوم تکریم جایگاه شهادت و ایثار در نامگذاری معابر شهر مقدس قم، افزود: صلابت و اقتدار شهید حججی و اثرگذاری ایشان در جامعه بسیار تأمل برانگیز است و لازم بود در شهر قم از ایشان تجلیل شود.

این طرح با رأی مثبت اعضای شورای شهر قم تصویب شد تا برای انتخاب معبر یا میدانی مناسب به شهرداری برود.

تسلیت به خانواده دستفروش فوت شده در قم

در ادامه این جلسه ولی‌الله بیاتی، رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به وقوع دو حادثه تلخ در شهر قم اظهار کرد: موضوع دستفروشی در قم به یکی از معضلات شهری تبدیل شده است که شهرداری قم در دو سال اخیر اقداماتی برای ساماندهی آن انجام داد.

وی ضمن تسلیت به خانواده دستفروش فوت شده گفت: پزشکی قانونی این موضوع را تأیید کرده که فوت این فرد بر اثر ضربه نبوده و مأموران شهرداری مرتکب قتل عمد نشده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به حاشیه‌هایی که این موضوعات برای نیروهای سد معبر قم ایجاد کرده افزود: باید مسئله مقابله با سد معبر و دستفروشان همچنان در شهرداری قم پیگیری شود چرا که یکی از مطالبات مردم است که البته در این زمینه باید نیروها آموزش لازم را هم ببینند.

وی با اشاره به حادثه خودسوزی یکی از پیمانکاران شهرداری قم نیز گفت: این حادثه به دلیل مطالبات وی از شهرداری رخ نداده بلکه تأیید نشدن صورت‌ وضعیت‌ها توسط عوامل فنی شهرداری موجب این اتفاق شده است.