به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهمنی در جلسه علنی روز سه شنبه با تقدیر و تشکر از فعالیت های بیش از یک دهه از مدیریت شهری گزارشی در خصوص افزایش سرانه های خدماتی و ورزشی در این منطقه ارائه کرد.

وی تاکید کرد: شهردار تهران و رئیس شورای شهر اعتقاد قلبی و عملی به شورایاری ها داشتند، اما عملکرد برخی از اعضای شورا باعث یأس و ناامیدی برخی از شهروندان شده بود.

بهمنی در ادامه با بیان اینکه منطقه ۱۵، ۲۳ شهید مدافع حرم داشته و همچنان این راه ادامه دارد، گفت: این منطقه طی سالهای گذشته مورد توجه شهردار تهران که یکی از یادگاران دفاع مقدس است، بوده است.

وی در ادامه با اشاره به برخی از مشکلات منطقه ۱۵ گفت: بافت فرسوده مسگرآباد، ترافیک پل افسریه به دلیل کم عرض بودن و ترافیک سنگین اتوبان بسیج، نبود سراهای خدماتی در منطقه مظاهری، سد معبر در محله شوش و برخی از گاراژهایی که هنوز اوراقچی ها در آن فعالیت می کنند برخی از مشکلات این منطقه است.

بهمنی همچنین نسبت به عملکرد برخی از اعضا که در روزهای پایانی بدون توجه به پروژه های عظیم شهری بحث استیضاح شهردار را مطرح می کنند، گفت: چرا این سخنان در روزهای پایانی عنوان می شود و این افراد تا به حال کجا بوده اند.

عباس جدیدی خطاب به دبیر شورایاری های منطقه ۱۵ گفت: شما به جای ورود به این مباحث، مشکلات منطقه خود را گزارش دهید.

همچنین انجمنی شهردار منطقه ۱۵ اعلام کرد در این دوره مدیریت شهری توانستیم اوراقچی های شوش که از زمان احمدشاه کسی نمی توانست آنها را جابجا کند، ساماندهی کنیم.

در این جلسه مرتضی طلایی با بیان اینکه در روزهای پایانی مدیریت کنونی شهر تهران برق برخی سراهای محله قطع شده است، گفت: مکاتباتی با شهرداری داشتیم، اما این مشکل حل نشده است و مناسب نیست در روزهای پایانی عمر مدیریت کنونی شهر برق برخی سراها قطع شده و حقوق کارکنان سراها داده نشود. نباید بگذاریم برخی کمبودهای کوچک خاطره نامناسبی برجای بگذارند.

همچنین در حاشیه این جلسه علی صابری عضو حقوقدان شورای شهر چهارم در پاسخ برخی خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا جلسات شورای چهارم قانونی است، گفت: از زمانی که این قانون توسط رئیس جمهور و در دفتر روزنامه رسمی ثبت شده است، جلسات علنی و غیرعلنی و مصوبات شورای چهارم غیرقانونی است و نمی توانیم با این توجیه که ابلاغ قانون بعد از تاریخ اعلام شده در متن قانون است، اجرای آن را به تاخیر بیندازیم.

همچنین در این جلسه پدر شهدای قاسمی که در منطقه ۱۵ سکونت دارد از مهدی چمران و شهردار تهران تقدیر و تشکر کرد.