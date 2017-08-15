تولید قطره رفع «سینوزیت» برای اولین بار در کشور

مهران اوچی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این قطره اخیراً از سازمان بهداشت جهانی مجوز گرفته و رایزنی‌هایی با بنیاد برکت جهت تولید انبوه و توزیع آن در داروخانه‌های سراسر کشور صورت گرفته است.

وی افزود: با توجه به اینکه سینوزیت یکی از بیماری‌های رایج بوده این اقدام پژوهشگران اردبیلی قابل‌توجه است و به زودی می‌توان قطره درمانی را از داروخانه‌ها تهیه کرد.

سرپرست جهاد دانشگاهی واحد استان با اشاره به تولید قطره در مرکز رشد واحدهای فناوری گیاهان دارویی استان ادامه داد: این مرکز با مجوز وزارت بهداشت فعالیت دارد.

به گفته اوچی ۱۵ شرکت فناور با ۲۶ طرح در این مرکز مستقر هستند و این مرکز به عنوان مجموعه‌ای تخصصی در حال فعالیت است.

وی به تولیدات دیگر این مرکز اشاره کرد و گفت: پماد پاپیتال برای درمان ورایکوسل مردان اشاره کرد و افزود: این محصول تولیدی نیز کد اخلاق و تائید علوم پزشکی را دریافت کرده است.