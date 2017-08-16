قصه رفاقت و عشق در «شرقی غمگین»/ این چرخه اشتباه است

سجاد افشاریان نویسنده و بازیگر نمایش «شرقی غمگین» که به تازگی اجرای عمومی خود را در تماشاخانه پالیز آغاز کرده است در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش«شرقی غمگین» یک قصه عاشقانه و اجتماعی است که سعید زارعی کارگردان و من و هومن شاهی بازیگران آن هستیم.

به گفته وی، قصه در حوالی همین روزهایی که در آن نفس می کشیم می گذرد و داستان دو دانشجوی انصرافی رشته ادبیات است که یکی از آنها ۲ سال است که به دلایل مختلف پایش را از خانه بیرون نگذاشته است.

وی درباره ابعاد سیاسی این نمایش عنوان کرد: زمانی که در یک اثر اجتماعی نگاه جامعه شناختی به مسایل اجتماعی وجود دارد قطعا رگه های سیاسی هم در کار مشاهده می شود اما بار عاشقانه و شرایط اجتماعی روز در این نمایش بیشتر است تا جنبه های سیاسی. «شرقی غمگین» قصه خیلی از آدم ها و خیلی از لحظه های فراموش شده است. قصه رفاقت ها و دوست داشتن هاست. قصه مسایلی که شاید به مرور زمان و با توجه به مجازی شدن همه جنبه های زندگی روز به روز کم رنگ تر می شوند.

افشاریان درباره حضور هومن شاهی در این نمایش یادآور شد: هومن شاهی سالیان درازی است که پیگیر تئاتر بوده و نمایش های روی صحنه را دنبال می کرده و روی خودش کار کرده است. او خیلی تلاش کرده و در تمرین های زیادی که برای آماده سازی نمایش داشتیم زحمت زیادی کشیده است. طبیعتا ما حق نداریم برای آدم ها خط مشی تعیین کنیم و بگوییم چه کسانی حق دارند روی صحنه بیایند یا نیایند. آدم ها آزادند راهی را که فکر می کنند در آن بهتر هستند و کاری را که دوست دارند، انجام دهند. شاهی خیلی خوب از پس نقشش برآمده چون یک دوره تمرین طولانی را پشت سرگذاشته و بیشتر از همه این ها انگیزه زیادی برای ورود به عرصه تئاتر دارد.

کارگردان «ننه دلاور بیرون پشت در» درباره اجرای این نمایش در تماشاخانه پالیز و استقبالی که گروه نمایش انتظار آن را دارند، بیان کرد: معتقدم این سالن ها نیستند که مشخص می کنند نمایش ها با استقبال روبرو می شوند یا نه بلکه در وهله اول خود نمایش ها هستند که می توانند مخاطب خودشان را پیدا و حفظ کنند. تولید یک اثر با کیفیت می تواند مخاطب را به خود جذب کند.

افشاریان تصریح کرد: در این چندسال اخیر و از زمانی که تئاتر به حال خودش واگذار شد و اعلام کردند که سوبسیدهای دولتی برداشته می شود و گروه ها باید خودشان چرخه اقتصادی خود را بچرخانند و هزینه هایشان را تامین کنند، هنرمندان مجبور شدند به هر قیمتی که شده چه در انتخاب بازیگران و چه محتوا راه دیگری پیش بگیرند؛ راهی که برخی از آنها را تا حد زرد شدن هم پیش برد. این چرخه اشتباه در نهایت به خود مدیران بازگشت به شکلی که وقتی هنرمندان به سراغ سالن های تئاتر می روند و تقاضای خود را برای اجرای یک نمایش مطرح می کنند اولین سوالی که مدیر سالن از آنها می پرسد درباره محتوا و کیفیت اثر نیست بلکه درباره عوامل نمایش است.

وی ادامه داد: من در سال های قبل دو نمایش «ننه دلاور بیرون پشت در» را در مقام نویسنده و کارگردان و «سرگیجه» را در مقام تهیه کننده در تالار حافظ روی صحنه بردم. «سرگیجه» با وجودی که بازیگر شناخته شده نداشت اما جزو پرفروش ترین های تالار حافظ شد اما امسال وقتی که به تالار حافظ مراجعه کردم و درخواست دادم که ۴ نمایشی که تهیه کنندگی شان را برعهده داشتم تنها به مدت یک ماه در این سالن اجرا شوند به دلیل نداشتن بازیگر چهره درخواستم مورد قبول قرار نگرفت.

این بازیگر در پایان صحبت هایش اضافه کرد: درخواست من مدام به تاخیر می افتاد و در نهایت به من اعلام کردند اگر خودم می خواهم در سالن اجرا بروم تالار حافظ را در اختیارم قرار می دهند و به افراد شناخته نشده سالن نمی دهند. این اتفاق اصلا خوشایند نیست که ما یادمان برود چرا تئاتر کار می کنیم و تئاتر را به عنوان مدیوم مورد علاقه مان انتخاب کرده ایم. امیدوارم این دوران اگر گذاری دارد زودتر سپری شود و تماشاگران تئاتر هم تئاتر را به خاطر خود تئاتر ببینند.

نمایش «شرقی غمگین» نوشته سجاد افشاریان و کارگردانی سعید زارعی از دوشنبه ۲۳ مرداد در دو سانس ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ اجراهای خود را در تماشاخانه پالیز آغاز کرده است. سید هومن شاهی خواننده و رپر در کنار سجاد افشاریان به عنوان بازیگر در این اثر نمایشی به ایفای نقش می پردازند.

نمایش «شرقی غمگین» در تماشاخانه پالیز به آدرس تهران، خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی (آبان)، خیابان سپند، پلاک اجرا می‌شود.