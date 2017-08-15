انهدام ۳۳ باندقاچاق درکردستان/کاهش ۵۸ درصدی کشفیات قاچاق برنج

به گزارش خبرنگارمهر، رضا میرزایی امروز سه شنبه در پنجمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه باقاچاق کالا و ارزاستان که با حضور رییس سازمان ملی استاندارد در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: در چهارماهه امسال ۴۲ میلیوت و ۲ هزار و ۴۲۰ نخ سیگار در استان کشف شده که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است.

وی میزان کشفیات لوازم آرایشی و بهداشتی را درچهارماهه امسال ۴میلیون و ۹۷۷هزار و ۴۶۴ قلم ذکر کرد و اظهارداشت: این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۸۵درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: بالغ بر دو میلیون و ۶۷ هزار قلم دارو هم در این مدت کشف شده که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۴۱ درصد افزایش داشته است.

رییس کمیسیون مبارزه باقاچاق کالا و ارز کردستان ادامه داد: در این مدت ۲۲ هزار و ۳۳۶ دستگاه موبایل کشف شده که ۹۸ درصد نسبت به چهارماهه سال قبل افزایش داشته است.

میرزایی با اشاره به اینکه ۱۸۸ هزار و ۵۹۴ لیتر سوخت در استان کشف شده است، گفت: این میران ۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ماقبل آن کاهش یافته است که این آمار بیانگر انجام اقدامات مطلوب در راستای پیشگیری از قاچاق سوخت است.

وی میزان کشفیات لوازم صوتی و تصویری را ۹ هزار و ۱۰۶ دستگاه ذکر کرد و افزود: این میزان کاهش ۳۷ درصدی نسبت به چهارماهه نخست سال گذشته دارد.

وی بیان کرد: ۳۵ هزار و ۶۹۰ کیلوگرم برنج و ۵هزار و ۷۷۴ کیلوگرم چای در این چهارماهه در استان کشف شده که به ترتیب ۵۸ درصد و ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته کاهش داشته اند.

رییس کمیسیون مبارزه باقاچاق کالا و ارز کردستان گفت: در چهارماهه نخست امسال ۲هزار و ۱۸۹ فقره پرونده قاچاق کالا و ارز در استان تشکیل شده و در این راستا ۴۴۰ نفر متهم نیز دستگیر شدند.

میرزایی اظهار داشت: در چهارماهه امسال ۳۳ باند قاچاق در استان متلاشی شده که این میزان نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۴۳ درصد افزایش داشته است.

وی اعلام کرد: در این مدت در پنج مرحله اقدام به انهدام کالاهای قاچاق در استان کردیم که بیش از ۶۰ درصد این کالاها را محصولات سلامت محور تشکیل دادند.

وی یکی از مشکلات استان را نبود فضا و تجهیزات آزمایشگاهی در گمرک باشماق و سیرانبند خواند و عنوان کرد: امیدواریم یکی از نتایج این سفر رییس سازمان ملی استاندارد ایران به کردستان انجام اقداماتی در راستای ایجاد فضا و تامین تجهیزات آزمایشگاهی در این دو گمرک استان شود.

