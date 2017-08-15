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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۶

روان شدن گِل در سیرالئون صدها نفر را مدفون کرد/۳۰۰ جسد کشف شد

روان شدن گِل در سیرالئون صدها نفر را مدفون کرد/۳۰۰ جسد کشف شد

بارش شدید باران در سیرالئون موجب روان شدن گِل در این کشور شده که در نتیجه آن صدها نفر از مردم مدفون شده اند که احتمال زنده بودن آنها بسیار کم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، صدها نفر از مردم کشور آفریقایی سیرالئون به دلیل روان شدن گل به احتمال زیاد جان خود را از دست داده اند. این افراد در زیر گل مدفون شده اند و احتمال زده ماندن آنها بسیار کم است.

«ویکتور فوح» معاون رئیس جمهور سیرالئون اعلام کرده که تعداد زیادی از مردم در زیر گل مدفون شده اند.

عمده قربانیان این حادثه طبیعی در شهر کوهستانی «رگنت» بوده اند و به گفته فوح شدت این حادثه به حدی بوده که وی احساس غم و سرشکستگی می کند.

وی در ادامه گفت: من خود شخصا جسد ۳۰۰ نفر را شمارش کردم و انتظار می رود اجساد بیشتری از زیر گل بیرون بیاید.

کد مطلب 4059541
عبدالحمید بیاتی

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