دیدار سرپرست حجاج ایرانی با نمایندگان مراجع تقلید در مدینه منوره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مدینه منوره در این دیدارها نمایندگان مراجع از از حسن تدبیر حجت الاسلام قاضی‌عسکر سرپرست حجاج ایرانی و تلاش های ریاست سازمان حج و زیارت که منجر به اجرایی شدن حج تمتع سالجاری شد، تشکر کردند.



در این دیدارها همگان بر آرامش حج سالجاری و وضعیت مطلوب برگزاری حج تا کنون صحه گذاشتند و از حضور ایرانیان در حج سالجاری ابراز خرسندی کردند.



سرپرست حجاج ایرانی و ریاست سازمان حج و زیارت در این دیدارها ضمن استماع نکات و نظرات نمایندگان مراجع به سوالات ایشان پاسخگویی داشتند.

سرپرست حجاج ایرانی از عملیاتی شدن٩۵ درصدی تفاهم نامه حج سالجاری تا کنون خبر داد و صدور ویزای حجاج را بصورت الکترونیکی از الطاف خداوند خواند که بدون هیچ مشکلی ویزای زائرین بهتر از سالهای قبل صادر گردید.

ریاست سازمان حج و زیارت در این دیدارها اشاره نمود: الحمد الله بیش از ٨۵ هزار ویزای زائرین ایرانی تا امروز صادر شده است.

محمدی گفت : با تلاش های صورت گرفته در حج امسال زائرین در سرزمین عرفات از چادر های مرتفع و داری کولر گازی بهره مند خواهند بود.

ریاست سازمان حج و زیارت افزود: زائرین ایرانی در حج سالجاری طبق برنامه زمانبندی از ساعت ۱۰:٣۰ برای رمی جمرات مراجعه خواهند کرد که اعزام کاروان ها از ٩ مکتب برای رمی جمرات برنامه ریزی گردیده و ذبح برای حجاج نیز بر اساس همین برنامه صورت خواهد گرفت.

محمدی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت کلی خدمت رسانی به زائرین مطلوب است و هیچ حادثه ای هم نداشته ایم و زایرین در کمال سلامت بسر می برند.

لازم بذکر است سرپرست حجاج ایرانی و ریاست سازمان حج و زیارت صبح امروز سه شنبه ٢۴ مردادماه در دفتر آیات عظام مکارم شیرازی، سیستانی، حکیم، وحید خراسانی، فیاضی، نوری همدانی، سبحانی، صافی گلپایگانی، شبیری زنجانی، حسینی حائری، شاهرودی و جوادی آملی حضور پیدا کردند.