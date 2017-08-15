به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دوستی در جلسه علنی روز سهشنبه شورای شهر تهران با اشاره به فضاسازیهای رسانهای ایجاد شده در خصوص موضوعی که در برخی رسانهها در این مدت به آن پرداخته میشود و آن اینکه در این سالها کاری در شهرداری نشده و بدهیهای زیادی به بار آورده و باید ۱۰ سال بگذرد تا این مشکلات جبران شود، گفت: من معتقدم این نگاه بیانصافی و دیدن نصفه خالی لیوان است؛ شایسته است در کنار ضعفها، نقاط قوت نیز مطرح و به آن پرداخته شود.
وی افزود: باید در پایان دوره مدیریت کنونی شهر تهران در فضایی مثل همیشه صمیمی و با گفتن «خدا قوت» شهردار تهران را بدرقه کنیم.
این عضو شورای شهر چهارم همچنین با اشاره به جریان دیگر رسانهای در روزهای اخیر گفت: برخی دیگر میخواهند شورا و شهردار آینده را ناکارآمد جلوه دهند که این موضوع نیز سزاوار نیست و بهتر است فضای عمومی تهران اخلاقمدار باشد. تهران پیشانی مدیریتی کشور است و امیدواریم در فضای اخلاقمدار، این نقل و انتقالات صورت پذیرد زیرا نه تضعیف گذشتگان شایسته است و نه باید مردم را نسبت به آیندگان مأیوس کنیم.
مهدی چمران نیز با تائید سخنان دوستی گفت: هرچه مدیران آینده شهر بهتر کار کنند برای ما بهتر است و انشاءالله در کارشان موفق باشند.
در ادامه حسین رضازاده فوت محمدعلی فلاحتینژاد یکی از قهرمانان وزنهبرداری را تسلیت گفت و یادآور شد: این مدالآور و قهرمان ملی به دلیل نارسایی کلیه فوت کرد.
همچنین در این جلسه عبدالحسین مختاباد با اشاره به پست اینستاگرامی خود که شعری در وصف شهید حسن حججی سروده بود، نسبت به مقام شهدای حرم ابراز احترام کرد.
وی به تخلف ساختمانی یکی از فعالان حوزه مبل اشاره کرد و گفت: این تاجر معروف در منطقه دزاشیب چهار طبقه به طور غیرقانونی و بدون مجوز ساخته است که با ورود شهردار ناحیه، ستونهای آن پایین کشیده شده است. این در حالی است که مجوز ابتدایی این ساختمان ۱۶ طبقه بود که در حال حاضر در حال ساخت ۲۵ طبقه است و جای تعجب دارد که در روزهای پایانی چهار طبقه نیز بدون اجازه شهرداری در حال ساخت است.
مختاباد در ادامه دوبیتیهایی را در وصف اعضای شورا خواند که قناعتی در واکنش به این دوبیتیها به شوخی گفت: این بیعدالتی است که در خصوص همه دوبیتی گفتید و در خصوص ما حرفی نزدید، مگر نطق ما چه مشکلی دارد؟
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