خط دریایی جدید میان قطر و پاکستان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، شرکت مدیریت بنادر قطر وابسته به دولت این کشور با صدور اطلاعیه‌ای از راه‌اندازی خط دریایی جدید برای نقل و انتقال محصولات تجاری بین بندر بین‌المللی حمد در جنوب شرقی قطر و بندر کراچی پاکستان خبر داد.



در این اطلاعیه با اشاره به اینکه سفرهای دریایی بین دو بندر مذکور به صورت هفته‌ای برنامه‌ریزی شده است، آمده که در چارچوب راه‌اندازی این خط دریایی جدید، نخستین کشتی حامل ۱۲۰۰ کانتینر از بندر کراچی عازم قطر شده است.

گفتنی است که بحران میان قطر و برخی کشورهای عربی از پنجم ژوئن با قطع کامل روابط دیپلماتیک عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین با این کشور آغاز شد.

این ۴ کشور همچنین با تحریم قطر یک درخواست ۱۳ ماده ای از جمله بستن شبکه تلویزیونی الجزیره را برای بازگشت به حالت عادی اعلام کردند. دوحه این اقدام و خواسته‌ها را نقض قوانین بین المللی و غیرقابل قبول خواند.