به دانش آموزان محفوظات تحویل ندهیم/ بطحایی باسابقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان صبح امروز در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم در مجلس شورای اسلامی در سخنانی، اظهارداشت: خدا را شاکرم که بار دیگر پاداش ۴ سال تلاش صادقانه به مردم را از طریق رای ملت توفیق مجددی برای خدمت به آرمان‌های اسلام و انقلاب اسلامی و عظمت ایران قرار داد. به ساحت ولی‌الله اعظم امام زمان (عج) درود و سلام می‌فرستم که با عنایات خاصه خود این ملت مومن را در کنف حمایت خود قرار داد.

وی افزود:‌ همچنین از مردم بیدار و غیور اسلام سپاسگزارم که با حضور آگاهانه و پرشور خود در انتخابات از سویی امنیت ملی را تضمین کرده‌اند و از سوی دیگر بر اعتبار صندوق رای به عنوان شاخص وحدت و راهنمای حرکت مدیریتی کشور، پای فشردند، از رهبری فهیم و شجاع تشکر می‌کنم که همواره با رهنمودهای خود از استقلال کشور و آزادی مردم حراست کرده و از دولت در مسیر خدمت به مردم حمایت کردند.

رئیس‌جمهور اضافه‌کرد: در این میان نقش و شأن نمایندگان مردم در مجلس نقشی ویژه و تعیین کننده است، رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس وظیفه‌ای مشترک برای تحقق خاص مردم دارند. این وظیفه مشترک هم در تعیین وزرا که مسئولان اجرایی کشورند، تجلی می‌یابد و هم در فراهم کردن فضای حقوقی و قانونی اقدام و عمل که باید زمینه‌ساز رشد و شکوفایی کشور شود، خواهد بود.

روحانی در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم به دفاع از سید محمد بطحایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش پرداخت و ضمن تقدیر از فانی و دانش آشتیانی وزرای پیشین این وزارتخانه در دولت یازدهم و آرزوی موفقیت برای آن‌ها اظهار داشت: برای وزارت آموزش و پرورش آقای سید محمود بطحایی را در نظر گرفته‌ام. ایشان سابقه بسیار طولانی در آموزش و پرورش دارند و در سمت‌های مختلف این وزارتخانه خدمت کرده‌اند و رشد سازمانی او درهمین وزارتخانه بوده است و از رده‌های مربی و دبیری تا همه رده‌ها آشنا به زیر و بم این وزارتخانه هستند.

وی خاطرنشان کرد: بطحایی در سند تحول بنیادی زحمات بسیاری کشیده است و نظام مدیریت مدرسه محور جزو تلاش‌های ایشان بود. او در سمت معاونت توسعه مدیریت آموزش و پرورش خدمت کرده است و اخیرا نیز رئیس مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه بوده است.

وی با تاکید بر این‌که «وزارت آموزش و پرورش مهمترین و بزرگترین وزارتخانه است»، گفت: هرچه در این وزارتخانه کار تلاش و سرمایه گذاری کنیم شاهد نتایج بهتری برای جامعه وکشور خواهیم بود.

رئیس‌جمهور اظهارداشت: من همانطورکه انتظار دارم همه ۱۷ وزرای پیشنهادی از مجلس رای اعتماد کسب کنند، برای وزارت آموزش و پرورش سفارش جدی می‌کنم؛ چراکه دلم می‌خواهد وزیر این وزارتخانه بسیار قوی و با حمایت نمایندگان و مجلس مسئولیت بسیار سخت و پیچیده آموزش و پرورش را برعهده بگیرد.

وی با اشاره به برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده برای وزارت آموزش و پرورش تاکیدکرد: تقویت زیربناهای فکری برای زندگی اخلاقی و دین مداری، تقویت هویت ایرانی-اسلامی دانش آموزان، تربیت انسان‌های خلاق و سازگارتر با نیازمندی های جامعه، توانمند سازی ذهنی و جسمی دانش آموزان، ارتقای منزلت و جایگاه معلمان و وضع معیشتی آنها، متناسب سازی نیروی انسانی آموزش و پرورش با نیازمندی‌های کشور به لحاظ کمی و کیفی از جمله اولویت‌های اتخاذ شده برای این وزارتخانه است.

رئیس‌جمهوری چابک‌سازی تشکیلات و کاهش تصدی‌گری را از جمله دیگر برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: من به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفته‌ام که از او می‌خواهم که کاری کند که خروجی آموزش و پرورش بعد از ۱۲ سال با گذشته متفاوت باشد.

وی خاطر نشان کرد: ضمن سپاس از همه معلمان اعلام می‌کنم که ما برای جامعه پیچیده آینده نیازمند دانش آموزانی هستیم که چامعه را بشناسند و بتوانند در آن کار کنند و از هویت فرهنگی دخود به طور کامل دفاع کنند. من می‌خواهم که به دانش آموزان محفوظات تحویل ندهیم تا پس از خدمت سربازی نیمی از آنها به فراموشی سپرده شود.