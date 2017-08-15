نظام مهندسی از حمایت نماینده قم در لیگ برتر تیراندازی انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر ، هیئت تیراندازی استان قم رسما اعلام کرد که سازمان نظام مهندسی ساختمان قم در فصل پیش روی لیگ برتر تیراندازی مردان کشور حمایت نماینده قم را بر عهده نخواهد داشت و امور این تیم به هیئت تیراندازی استان قم سپرده شده است.

نظام مهندسی انصراف خود را به فدراسیون تیراندازی و اداره ورزش قم اعلام کرده. هیئت تیراندازی استان قم هم اعلام کرده تیم تا زمان مشخص شدن وضعیت مدیریتی زیر نظر این هیئت و با نام هیئت تیراندازی وارد لیگ برتر می‌شود.

محمد جواد متقیان نژاد دبیر هیئت تیراندازی استان قم و مربی فصل گذشته تیم نظام مهندسی در لیگ دسته اول کشور در گفتگو با مهر اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان قم قصد داشت مدیریت، هزینه‌ها و همه امور تیم لیگ برتری تیراندازی استان قم را در دست داشته باشد که حق طبیعی آنها بود و ما هم مخالفتی با این موضوع نداشتیم.

وی افزود: درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان قم از هیئت تیراندازی قم سبب شد توافق نهایی برای حمایت شکل نگیرد به طوری که این سازمان از هیئت تیراندازی خواسته بود هیئت متعهد شود که تیم، امسال در لیگ برتر می‌ماند و سقوط نمی‌کند.

دبیر هیئت تیراندازی استان قم گفت: نظام مهندسی ساختمان قم سال گذشته حدود ۱۵ میلیون تومان برای تیم دسته اولی‌ قم هزینه کرده و امسال نیز قصد نداشت بیش از این رقم هزینه کند و ما هم این کمک حداقلی را پذیرفتیم تا با کمک هیئت و اداره ورزش و جوانان، سایر هزینه‌ها تأمین شود اما در بندی که آنها درخواست کرده بودند به توافق نرسیدیم.

متقیان‌نژاد بیان داشت: منطقی نبود که همه امور در دست سازمان نظام مهندسی ساختمان قم باشد اما هیئت تیراندازی تعهد دهد که تیم به دسته اول سقوط نکند در حالی که ما در پیش نویس توافق فیما بین، عبارت «تلاش هیئت تیراندازی استان قم جهت حفظ تیم در لیگ برتر ۹۶» را آورده بودیم.