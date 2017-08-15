سنگ اندازی وزارت صنعت پیش پای اپتومتریست ها

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه در نشست خبری بیستمین کنگره اپتومتری ایران که قرار است از ۸ تا ۱۰ شهریور ۹۶ در مرکز همایش های رازی تهران برگزار شود، موضوعات و چالش های پیش روی حرفه اپتومتری مطرح گردید.

در ابتدا ناصر صادقپور دبیر اجرایی کنگره بیستم اپتومتری ایران، از برپایی کارگاه های آموزشی و ارائه مقالات و سخنرانی در سه روز برگزاری کنگره خبر داد و گفت: انتطار می رود بیش از ۱۲۰۰ نفر شرکت کننده در کنگره پیش رو داشته باشیم.

وی با اعلام اینکه در کنگره بیستم به موضوعات صنفی نیز خواهیم پرداخت، افزود: یکی از چالش های پیش روی اپتومتریست ها، دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاسیس موسسات ساخت عینک طبی است.

صادقپور همچنین به برگزاری انتخابات انجمن در روز دوم برپایی کنگره اشاره کرد و گفت: قرار است با هماهنگی وزارت بهداشت، این انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود که امیدواریم خللی در انجام آن پیش نیاید.

وی در ارتباط با دخالت اتحادیه عینک سازان در امور اپتومتریست ها، اظهارداشت: به رغم اینکه مجوز تاسیس موسسه ساخت عینک طبی را وزارت بهداشت صادر می کند و همچنین حکم صریح هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه هیچ گونه نیازی به کسب مجوز از وزارت صنعت نیست، اما متاسفانه با استفاده از اهرم هایی که دارند، در مسیر خدمات اپتومتریست ها سنگ اندازی می کنند و بعضا نسبت به پلمب موسسه ساخت عینک طبی اقدام می شود.

صادقپور به مکاتبه دفتر حقوقی وزارت بهداشت با وزارت صنعت برای حل این مشکل اشاره کرد و افزود: متاسفانه به این مکاتبات هم توجهی نمی کنند.

در ادامه علی میرزاجانی رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران، از برگزاری ۵۵ سخنرانی و ارائه ۵۶ مقاله به همراه ۱۸ پوستر در کنگره پیش رو خبر داد و گفت: موضوعات مورد بحث در کنگره بیستم، تجویز و فیت عدسی های تماسی، اپتومتری کودکان، تست های پاراکلینیک بینایی ، ساخت عینک طبی و موضوع کم بینایی است.

وی از ۱۲ امتیاز بازآموزی برای شرکت کنندگان در کنگره خبر داد و افزود: سخنرانان علاوه بر این ۱۲ امتیاز، ۵ امتیاز جداگانه می گیرند.

رئیس کنگره در ادامه به چالش های پیش روی اپتومتریست ها اشاره کرد و گفت: مهم ترین چالش، عدم در نظر گرفتن قابلیت های اپتومتریست ها برای ارائه خدمات بینایی و مراقبت های اولیه چشم است. بطوریکه در نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده، هیچ گونه پیش بینی برای استفاده از قابلیت اپتومتریست ها دیده نشده است.

وی با عنوان این مطلب که ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات چشم و بینایی می تواند با خدمات اپتومتریست ها مرتفع شود، ادامه داد: ارائه این خدمات توسط اپتومتریست ها باعث می شود بار سنگینی به لحاظ نیروی انسانی و هزینه های نظام سلامت کاهش یابد.

میرزاجانی با انتقاد از دخالت های سازمان های خارج از وزارت بهداشت از جمله وزارت صنعت و سازمان های ذی ربط آن که نه تنها با اخطار پلمب مانع از ساخت عینک طبی در موسسات استاندارد می شوند، افزود: متاسفانه به رغم اینکه قانون در این زمینه شفاف است، اما می بینیم که در کدهای «آی سیک» وزارت صنعت، در حدود ۱۰ شغل مربوط به عینک طبی تعریف شده کرده اند که کاملا مغایر با قانون مجلس و آرای متعددی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری و یا شعب دیوان صادر کرده اند.