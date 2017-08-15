داعش ورود زنان را به قرارگاه های تلعفر ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، گروه تروریستی داعش در اقدامی بی سابقه و ناگهانی، حضور زنان در قرارگاه های خود در تلعفر را ممنوع کرد.

درهمین ارتباط، یک منبع که نخواست نامش فاش شود، گفت: داعش همچنین پست های ایست بازرسی زنانه در مناطق نزدیک به محل سکونت سرکرده ها را تعطیل کرد.

این منبع اعلام کرد: داعش همچنین هرگونه سفر درون منطقه ای خانواده ها میان شهرک ها را منوط به داشتن مجوز کرد و به طور کلی اوضاع داخلی در تلفعر، نابسامان و بسیار به هم ریخته است.

منع زنان از حضور در قرارگاه در حالی صورت می گیرد که داعش، در بسیاری از دفاتر خود و اماکن بازرسی بدنی و جمع آوری اطلاعات از زن ها استفاده می کرد.