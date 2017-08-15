مریم محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: وضعیت تیم فوتسال بانوان قم برای حضور در فصل جدید لیگ دسته اول فعلا نامشخص است ولی امیدوارم با جذب بازیکنان واستعدادیابی از لیگ داخلی فوتسال بانوان استان قم، شرایط فنی تیم به وضعیت بهتری برسد. در حال حاضر نگرانی ما بابت وضعیت حمایت مالی از تیم است.

وی افزود: حضور در لیگ دسته اول فوتسال کشور هزینه قابل توجهی دارد که باید از منبعی تأمین شود و ما نیاز به جذب حامی مالی داریم. با توجه به شرایطی که از نظر مالی بر تیم‌های ورزشی قم حاکم است و همه تیم‌های ورزشی قم در سطح کشوری مشکل جذب اسپانسر دارند این نگرانی برای ما وجود دارد که در مورد آینده تیم با تردید نگاه کنیم.

بازیکن تیم فوتسال بانوان قم گفت: امیدوارم برای این منظور فکری شود و هیأت فوتبال استان قم که در لیگ دسته دوم کشور به ما کمک زیادی کرد همت کند تا تیمی که توانایی موفقیت در دسته اول را دارد و می‌تواند شایستگی خود را نشان دهد برای حضور در لیگ دسته اول بابت هزینه‌های خود نگرانی نداشته باشد.

محمد زاده بیان داشتمشکل اصلی فوتسال بانوان در قم نبود حامی مالی و فقدان امکانات کافی برای بدنسازی و رسیدن به اوج امادگی بدنی قبل از مسابقات است به طوری که حضور در یک دوره مسابقات ورزشی در سطح بالا نیازمند این است که یک تیم هم از نظر تجهیزات پشتیبانی شود و هم در زمینه آمادگی بدنی شرایط ایده آلی پیدا کند.

وی عنوان کرد: وقتی از یک سو آینده مالی تیم‌های فعال در فوتسال بانوان قم مشخص نیست و از سوی دیگر تیم‌ها برای تمرین هم مشکل دارند موانع زیادی برای پیشرفت فوتسال بانوان در قم ایجاد می‌شود البته هیئت فوتبال امسال برای تحول فوتسال بانوان قم اقدامات خوبی انجام داده است.

بازیکن تیم فوتسال بانوان قم تصریح کرد: تیم‌های محدودی که در فوتسال بانوان قم فعالیت می‌کنند همگی با علاقه قلبی مربی تیم خود فعال هستند و معمولا هیچ شخص حقیقی و حقوقی حمایت مالی از آن‌ها را بر عهده ندارد البته امسال در مسابقات فوتسال باشگاهی بانوان قم اتفاقات خوبی رخ داد و باشگاه پارسا از تیم ما حمایت کرد و به طور کلی حضور تیم های فوتسال قم در بخش مردان در عرصه تیمداری در بانوان می تواند وضعیت فوتسال بانوان قم را دگرگون کند.