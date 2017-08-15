پذیرش کامیون ایرانی در مرز ترکمنستان افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری وحمل ونقل جاده‌ای، داود کشاورزیان درباره نتایج برگزاری اجلاس همکاری های حمل ونقل جاده ای ایران و ترکمنستان در شهر عشق‌آباد اظهارداشت: در جریان این اجلاس دو کشور با در نظرگرفتن جایگاه ویژه حمل ونقل جاده ای در تسهیل و تسریع روابط تجاری با استفاده از موافقتنامه عشق آباد ـ میان جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، ازبکستان و عمان ـ به عنوان سند مادر در زمینه همکاری های حمل ونقل بین المللی و ترانزیتی منطقه‌ای، توسعه هر چه بیشتر همکاری های حمل ونقل جاده ای ایران و ترکمنستان را مورد تأکید قرار دادند.

وی گسترش مناسبات اقتصادی و سیاسی با کشورهای همسایه را از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری زیادی در ارتقای زیرساخت های حمل ونقلی از جمله در بنادر شمالی و جنوبی خود انجام داده که تسهیلات ایجاد شده از زمان استقلال جمهوری های آسیای مرکزی تا کنون مورد استفاده این کشورها به خصوص ترکمنستان قرار گرفته است؛ در واقع سیاست ایران ایجاد دسترسی سریع و آسان تر کشورهای آسیای مرکزی از طریق کشورمان به آبهای آزاد است.

معاون وزیر راه و شهرسازی به روابط بسیار دوستانه و مطلوب مقامات ایران و ترکمنستان اشاره کرد و افزود: احداث پل دوم سواره‌روی سرخس که توافق ساخت آن در جریان سفر رئیس جمهور به عشق آباد در سال ۹۳ صورت گرفت، از جمله اقدامات ایران برای گسترش روابط حمل ونقل جاده ای با ترکمنستان است.

وی ادامه داد: از جمله محدودیت های ایجاد شده توسط ترکمنستان، پذیرش روزانه فقط ۸ دستگاه کامیون بود که با توجه به سرمایه گذاری کلان دولت های دو طرف برای ساخت پایانه های مرزی باجگیران ـ هودان و جلوگیری از اتلاف سرمایه گذاری های انجام شده، طرف ایرانی خواستار افزایش تعداد پذیرش روزانه حداقل ۳۵ تا ۴۰ دستگاه است. به ویژه آن که مقصد نهایی کلیه کامیون های ایرانی حامل کالا، شهر عشق آباد است.

کشاورزیان بیان کرد: ما در این اجلاس مجدداً آمادگی خود را برای راه اندازی سرویس های منظم مسافربری بین شهرهای دو کشور و با استناد به موافقتنامه حمل ونقل بین المللی جاده ای امضا شده بین دو طرف را پیشنهاد کردیم.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار کرد: از دیگر موضوعاتی که از سوی هیئت ایرانی مطرح شد، نبود پوشش بیمه ای برای سی ام آرهای صادره توسط شرکت های حمل ونقل ترکمنستان برای کامیون های ایرانی که اقدام به بارگیری از مبدأ آن کشور می کنند، بود. همچنین مشکل اسکورت کامیون های ایرانی توسط گمرک ترکمنستان به مقصد عشق آباد و سایر شهرهای آن کشور نیز مورد مذاکره قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه این اجلاس به عدم دریافت مابه التفاوت سوخت از کامیون های ترکمنی جهت تردد در جاده های ایران و یکسان بودن نرخ فروش گازوئیل در مرز بازرگان به کلیه کامیون های خروجی اعم از ایرانی و خارجی بدون هیچ گونه تبعیضی اشاره کردیم. ضمن اینکه فروش گازوئیل به کامیون ها هنگام خروج از تمامی مرزهای ایران حتی بازرگان اجباری نیست و رانندگان خروجی از این سیاست وزارت نفت ایران با توجه به نرخ فروش گازوئیل در مرز بازرگان که بسیار کمتر از نرخ آن در خاک ترکیه است استقبال می کنند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد: با توجه به پتانسیل ایران در زمینه تولید وسایل نقلیه سنگین، از وزیر و معاون وزیر حمل و نقل ترکمنستان برای بازدید از شرکت های ایرانی سازنده کامیون و اتوبوس دعوت شد که مورد استقبال طرف ترکمنی قرار گرفت.

براساس این گزارش آقای کوسایف معاون وزیر حمل ونقل ترکمنستان نیز ضمن تأیید اظهارات هیئت ایرانی در خصوص ضرورت افزایش همکاری های حمل ونقل جاده ای دو کشور و استقبال از تکمیل ساخت پل مرزی سواره‌روی سرخس از سوی ایران اظهار داشت: وزارت حمل ونقل ترکمنستان با آگاهی از موقعیت ویژه ترانزیتی ایران و تسهیلات ایجاد شده توسط ایران برای کشورهای محصور در خشکی در منطقه برای انتقال محمولات خود به آبهای آزاد همچنین واردات کالاهای خود از این طریق، ابراز امیدواری کرد که با توجه به افتتاح چند پروژه مشترک بین دو کشور از جمله افتتاح و بهره برداری از راه آهن قزاقستان ـ ترکمنستان ـ ایران، همکاری های مشترک دو کشور در زمینه توسعه زیرساخت های حمل ونقل بیش از پیش فعال شود.