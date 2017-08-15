آموزش مدیریت بحران سبب ساماندهی به موقع در حوادث غیر مترقبه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا حسینی پیش از ظهر سه شنبه در دومین سمینار تخصصی بررسی روند مدیریت بحران و بازسازی منطقه زلزله زده اهر، هریس و ورزقان که در ساختمان شهرداری منطقه یک تهران و با حضور مدیران شهری سازمان های خدمات رسان، پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد طی سخنانی گفت: آموزش و تقویت مدیریت بحران در محلات و مشارکت شهروندان در خدمات رسانی به موقع در وقوع حادثه از مهمترین عوامل ساماندهی و کنترل حوادث غیر مترقبه است.



احداث ساختمان ها بدون رعایت اصول فنی و مهندسی، عدم رعایت ساخت و ساز در حریم رودخانه ها، شهرها و... از استفاده های نابخردانه و نادرست از امکانات و مواهب طبیعی است که منجر به بروز حوادث غیر مترقبه می شود.

وی گفت: با توجه به قرار گرفتن منطقه یک تهران بر روی گسل شمالی، برگزاری این همایش ها به ما کمک می کند که بتوانیم با استفاده صحیح از امکانات، وقوع بحران و حوادث تلخ ناشی از آن را مدیریت و صدمات احتمالی را کاهش دهیم و جان انسان ها و سایر جانداران را حفظ و از تخریب ها جلوگیری کنیم.

دکتر مهدی زارع استاد و عضو هیت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله نیز در این همایش با اشاره به وجود یک هزارو ۷۰ ایستگاه شتاب نگاری در کشور گفت: از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۱۷ در یک رکورد ۴۴ ساله بیش از ۱۱ هزار شتابنگاشت در ایستگاه‌ها ثبت شده که نمایانگر وضعیت ایران است.

وی گفت: نمی توان زلزله ورزقان را شبیه زلزله گسل شمالی تهران و منطقه یک دانست چرا که بافت شهری و نحوه ساخت و سازها در منطقه یک بسیار پیچیده تر از ورزقان است و نمی توانیم فرض بگیریم آموخته های زلزله ورزقان در زلزله ی این منطقه قابل استفاده است.

زارع گفت: زلزله در شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ با شرایط بسیار سخت تر از زلزله ورزقان است و مدیریت آن نیازمند صرف وقت و تلاش بیشتر است.

گفتنی است، بحث در خصوص زلزله آذربایجان و مدیریت بحران لرزه ای در شهرها، نحوه اسکان موقت و بازسازی منطقه زلزله زده ، نحوه امداد و نجات در این مناطق و... از دیگر موارد مطرح شده در این سمینار بود.