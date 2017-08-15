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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳

«پیل‎دم» در فرهنگسرای نیاوران کنسرت می‌دهد/ نوآوری در اجرای سماع

«پیل‎دم» در فرهنگسرای نیاوران کنسرت می‌دهد/ نوآوری در اجرای سماع

پرفورمنس گروه موسیقی «پیل‎دم» به سرپرستی ژوبین عسکریه، شنبه ۲۸ مرداد‎ماه در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران به صحنه می‎رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «پیل دم» ساعت ۲۱ روز شنبه ۲۸ مرداد ماه تازه ترین کنسرت خود را در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می کند. در این شب حسن نجف با آوای اسپانیولی و وحید ایرانشاهی نوازنده گیتار «پیلدم» را همراهی خواهند کرد.

در توضیح این کنسرت آمده است: اجرای گروه موسیقی «پیلدم» با رویکرد تجربههای متفاوت و گفتگوهای تازه در باب دیدن و شنیدن برگزار میشود. این گروه با نوآوری در سبک اجرای موسیقی سماع و بهرهگیری از ساز دیجیریدو به عنوان سازی که فرکانس صوتی آن بخشی از طبیعت را برای شنوندگان تداعی میکند و تلفیق آن و سازهای دیگر با آیینهای باستانی، پرفورمنس موسیقی برای صلح را روی صحنه میبرد. در این برنامه همچنین حرکات سماع به عنوان آیین سنتی برای مخاطبان اجرا خواهد شد.

ژوبین عسکریه سرپرست، نوازنده دیجیریدو، پرکاشن و آوا، شادرخ گلچین معانی نوازنده دیجیریدو و آو،   میثم امینی  نوازنده پرکاشن، ریما حسنزاده شریف نوازنده بیس گیتار، پوربه ترکزاده نوازنده هنگ درام و آوا، سیاوش الهینیا نوازنده دف، رباب و دیوان، مژگان حسینی نوازنده قانون، علیرضا چرمچی نوازنده گیتار الکتریک گروه اجرایی کنسرت را تشکیل می دهند.

کد مطلب 4059766
علیرضا سعیدی

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