ایجاد نخستین موقوفه قرآنی مشارکتی در کشور کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در گفت‌وگویی از ایجاد نخستین موقوفه مشارکتی در زمینه توسعه فعالیت‌های قرآنی در استان فارس خبر داد و افزود: پیشترافرادی که توانایی و مکنت داشتند می‌توانستند به تنهایی موقوفه‌ای را به وجود آورند که از عواید آن موقوفه یک حوزه علمیه یا مسجد یا دارالقرآن اداره شود، اما امروزه افرادی که به تنهایی بتوانند این کارها را انجام دهند، گاهی اوقات کم هستند.

حسینی راهکار این بخش را ایجاد موقوفات مشارکتی دانست و گفت: مدل وقف مشارکتی زمینه‌ای فراهم کرده است تا آن افرادی که خیلی در گذشته امیدی نداشتند که بتوانند موقوفه‌ای به وجود آورند، در ایجاد یک وقف جدید سهیم شوند.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور یک سهم را به صورت شخصی در اختیار این موقوفه مشارکتی قرآنی استان فارس قرار دادند تا کمکی برای ایجاد این موقوفه شود.

حسینی در پایان یادآور شد: در برنامه‌های سال ۹۶ استان فارس، ایجاد ۱۰ موقوفه قرآنی در دستور کار قرار گرفته است تا بتوانیم ظرف ۱۰ سال آینده خلأ موقوفات قرآنی را در این استان برطرف کنیم.