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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۳۱

عربستان چندین استان یمن را بمباران کرد

عربستان چندین استان یمن را بمباران کرد

در ادامه عملیات های نظامی عربستان علیه شهرها و مناطق مسکونی یمن، روز سه شنبه (امروز) نیز جنگنده های سعودی چندین استان یمن را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی «انصار الله، جنگنده های ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان چندین استان در یمن را طی چند ساعت گذشته بمباران کرده که خسارت های زیادی به بار آورده است.

بر اساس این خبر یک منبع امنیتی خبر داد که جنگنده های ائتلاف سعودی ۵ بار به شهر «میدی» در استان «حجه» یورش برده و ۴ بار نیز شرق «یختل» در شهر «المخا» در استان تعز را بمباران کرده است.

این منبع گفت که جنگنده های عربستان در ادامه حملات خود به مناطق مسکونی یمن، شهر «الظاهر» در استان «صعده» و منطقه «حوث» در استان عمران را بمباران کرده است.

عربستان و ائتلافی که با مشارکت چند کشور عربی از جمله امارات تشکیل داده است از مارس ۲۰۱۵ تا کنون جنگی علیه مردم یمن آغاز کرده که حاصل آن ویرانی زیرساخت های شهری یمن و جان باختن هزاران غیرنظامی یمنی و شیوع بیماری های واگیردار مانند وباست.

کد مطلب 4059775

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