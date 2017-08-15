کشف محموله قاچاق ۲ میلیارد ریالی در اسلامشهر/دستگیری یک قاچاقچی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم حسن آبادی ظهرسه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: در جریان اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالاهای ممنوعه توسط پلیس، اخبار و اطلاعاتی از تخلیه مقادیر قابل توجهی لوازم آرایشی در انباری در شمس آباد به دست آوردند و بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات اولیه،ماموران انتظامی موفق به شناسائی محل دپوی لوازم آرایشی در شهرستان اسلامشهر شده و با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از محل۱ هزار و ۲۰۰ کارتن انواع لوازم آرایشی قاچاق به ارزش دو میلیارد ریال کشف کردند.

این مقام انتظامی بیان داشت : در این عملیات،پلیس یک نفر قاچاقچی به عنوان قاچاقچی کالاهای غیر گمرکی دستگیر و محل انبار پلمب ومتهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر با اشاره به اینکه قاچاق کالا پدیده ای است که از جهات گوناگون، حیات سالم اقتصادی و فرهنگی یک جامعه را تهدید می کند، تأکید کرد: پلیس با تمام توان و جدیت همواره آماده است با قاچاقیان و مخلان نظم و امنیت اقتصادی مقابله کند.

وی با تاکید بر اهمیت تعامل مردم با پلیس اضافه کرد: شهروندان عزیز با مشاهده موارد مشکوک، آن را از طریق شماره ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.