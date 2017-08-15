مشکل کمبود معلم در مدارس استان ایلام وجود ندارد

علی بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مدارس استان برای آغاز سال تحصیلی آماده بوده و هماهنگی های لازم برای تامین امکانات و تجهیزات، توزیع کتاب های درسی، سرویس های مدارس، ایاب و ذهاب، لباس فرم مدارس و ..انجام شده است.

وی افزود: برای سال تحصیلی جدید مشکل کمبود معلم در مدارس وجود نداشته و با جابجایی معلمان تمهیدات لازم برای برگزاری کلاس های درس دانش آموزان اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه روند ثبت نام دانش آموزان در مدارس همچنان ادامه دارد از اولیا دانش آموزان خواست تا فرزندانشان را هرچه سریعتر در مدارس ثبت نام کنند.

به گفته وی، همچنین عمده کتاب های درسی دانش آموزان نیز از طریق مدارس و یا به صورت فردی سفارش داده شده که تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید تحویل آنها خواهد شد.