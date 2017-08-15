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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۳۴

دادستان اردبیل در گفتگو با مهر؛

هنوز هیچ فردی در رابطه با پرونده قتل در اردبیل دستگیر نشده است

هنوز هیچ فردی در رابطه با پرونده قتل در اردبیل دستگیر نشده است

اردبیل-دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: هنوز هیچ فردی در رابطه با پرونده قتل شهرک سینای اردبیل دستگیر نشده است.

ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد:شب گذشته در ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه تیراندازی منجر به قتل دو برادر در شهرک سینا شهر اردبیل گزارش شد.

وی افزود:سریعا کارآگاهان در محل صحنه جرم حضور یافته و نسبت به بررسی محل حادثه اقدام کردند.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با اشاره به قتل دو برادر که یکی از آنها متولد ۷۲ و دیگری متولد ۶۹ است، ادامه داد: انگیزه قتل هنوز مشخص نیست و در حال بررسی هستیم.

عتباتی در خصوص دستگیری قاتل اضافه کرد :فعلا فردی در رابطه با این پرونده دستگیر نشده است.

وی با تاکید به بررسی همه جانبه این پرونده افزود:اطلاعات تکمیلی به شهروندان اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4059811
محمد میرزایی ناطق

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