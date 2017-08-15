هنوز هیچ فردی در رابطه با پرونده قتل در اردبیل دستگیر نشده است

ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد:شب گذشته در ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه تیراندازی منجر به قتل دو برادر در شهرک سینا شهر اردبیل گزارش شد.

وی افزود:سریعا کارآگاهان در محل صحنه جرم حضور یافته و نسبت به بررسی محل حادثه اقدام کردند.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با اشاره به قتل دو برادر که یکی از آنها متولد ۷۲ و دیگری متولد ۶۹ است، ادامه داد: انگیزه قتل هنوز مشخص نیست و در حال بررسی هستیم.

عتباتی در خصوص دستگیری قاتل اضافه کرد :فعلا فردی در رابطه با این پرونده دستگیر نشده است.

وی با تاکید به بررسی همه جانبه این پرونده افزود:اطلاعات تکمیلی به شهروندان اعلام خواهد شد.