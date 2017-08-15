لزوم احیا و بازتولید شعائر اسلامی توسط ستاد ساماندهی شئون فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا معممی مقدم در نشست ساماندهی شئون فرهنگی در مراسم مذهبی آذربایجان شرقی گفت: عملکرد بی بدیل ستاد در یک دهه گذشته موجب سازماندهی و سالم سازی رویکردهای برگزاری مراسم و آیین های مذهبی و ترویج و تبیین شعائر دینی در سطح کشور شده و این موضوعی است که از سوی نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی بر آن صحه گذاشته شده است.

وی در ادامه افزود: هر چند امروز بیش از هر زمان دیگه ای بستر برای بسط و گسترش منظومه فکری شیعه در جهان فراهم شده است اما در حالی که کشورهای غربی بر اساس تحلیل و تجمیع اطلاعات در مورد موضوعات و پدیده های مختلف برنامه ریزی و اقدام می کنند، متاسفانه ما به اطلاعات و داده های خود بی اعتنا هستیم و تا مادامی که این رویکرد اصلاح نشود، نمی توان انتظار موفقیت در برنامه ها و دستیابی به اهداف را داشت.

مدیر کل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: جریانات و اتاق های فکر صهیونیسم بین الملل و آمریکا به شدت در خصوص جلوگیری از بسط و گسترش شیعه برنامه ریزی می کنند و این رویکرد را هم در بعد نظامی و هم حوزه فرهنگی تعریف کرده اند که داعش نمود همین رویکرد در بحث نظامی بود و این جریان با وجود تمام برنامه ریزی ها و هزینه ها ناموفق بود و امروز نفس های آخر خود را می کشد.

مقدم افزود: اما متاسفانه دشمن در جبهه فرهنگی توفیقاتی را در حوزه های مختلف از جمله افراط گرایی مذهبی شیعه، پیدایش و گسترش تشیع انگلیسی به دست آورده و این موضوعات مخاطراتی محسوب می شوند که ستاد ساماندهی شئون فرهنگی باید برای باورپذیری نسبت به نقش آفرینی بیشتر و برون رفت از این وضعیت برنامه ریزی کند.

وی همچنین اظهار داشت: اگر چالش های مطرح در حوزه مسائل فرهنگی و مذهبی به موقع و به صورت درست مدیریت نشوند، به چالش های امنیتی تبدیل می شوند همان گونه که امروز برخی مراسم عزاداری و تریبون های مبلغان و مداحان برای ضربه زدن به امنیت ملی کشور هدفگذاری شده اند.

مدیر کل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی تبلیغات اسلامی کشور تصریح کرد: بر همین اساس باید کارکرد و خروجی برنامه های هیئات مذهبی منجر به افزایش مثبت اندیشی و رضایت مندی در سطح جامعه شود که البته روشن شدن نقش تعظیم شعائر مذهبی در حفظ امنیت ملی موضوعی است که باید با بهره گیری از ظرفیت حوزه های علمیه و مراکز دانشگاهی در خصوص آن کارهای جدی صورت گیرد.

وی با اشاره به نقش ستاد ساماندهی شئون فرهنگی گفت: راهبردهای کلان نقشه مهندسی کشور باید از سوی این ستاد مطرح شود که موضوعاتی چون تبیین و ترویج فلسفه وجودی شعائر، نمادها و آیین های اسلامی، ایرانی و انقلابی مبتنی بر اسلام ناب محمدی، احیا، بازتولید و ارتقای کارکردهای شعائر، نمادها و آیین های اسلامی، ایرانی و انقلابی و زمینه سازی برای بروز و ظهور آنان در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی را دربرمی گیرد و تمام اعضای ستاد در حوزه های مختلف باید در این خصوص ادای دین کنند.

مقدم خاطر نشان کرد: ستاد ساماندهی شئون فرهنگی یک قرارگاه مناسبتی است که تعریف جامع از کار دینی برای همگرایی مذاهب اسلامی یکی از ابعاد وجودی و باورپذیری تصمیمات دستگاه های دخیل در برنامه ریزی مراسم مذهبی از مهمترین وظایف است و باید دقت و هوشمندی در فهم درست مناسبت ها در دستور کار ستاد قرار گیرد و در مراسمی چون اربعین نیز باید متناسب با فرهنگ و اقتضائات کشوری چون عراق و در نظر گرفتن تمام جوانب برگزاری این مراسم مذهبی عمل شود.

وی افزود: باید اقدامات لازم برای اطلاع رسانی کارکرد ستاد ساماندهی در بازمهندسی مراسم مذهبی بر اساس محکمات دینی و با هدف نقش آفرینی در تامین امنیت ملی و فرهنگ سازی در جامعه به ویژه در تعامل با مسئولان و نمایندگان مجلس و حضور مستمر اعضای دلسوز و متعهد می تواند زمینه ساز ارتقای جایگاه و نقش آفرینی بیشتر این مجموعه شود.

مدیر کل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی تبلیغات اسلامی کشور در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: در اطلاع رسانی مراسم مذهبی بیش از توجه به افراد دخیل در آن چون سخنران و مداح باید به بحث محتوا و ترویج نذر فرهنگی توجه شود و نسبت به رفع مهجوریت از قرآن در چنین مراسمی اقدام شود و بر همین اساس مجوز هیئات مذهبی تنها به صرف داشتن مربی روخوانی و روانخوانی قرآن صادر می شود.