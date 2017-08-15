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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۰۳

فرمانده انتظامی البرز خبر داد:

کشف ۱۵۵ کیلو مواد از آپارتمانی در کرج/یک نفر دستگیر شد

کشف ۱۵۵ کیلو مواد از آپارتمانی در کرج/یک نفر دستگیر شد

کرج - فرمانده انتظامی استان البرز گفت: بیش از ۱۵۵ کیلو مواد مخدر از آپارتمانی در کرج کشف شد.

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز محرز شد که فردی قصد خرید مقادیر قابل‌توجهی مواد مخدر از افراد قاچاقچی شرق کشور رادارند.

وی افزود : بلافاصله  با رصد اطلاعاتی تیم‌های عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر، آدرس متهم در کرج شناسایی و به همراه سه نفر دیگر از همدستانش در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند

فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: متهمان پس از انتقال به پلیس مبارزه با مواد مخدر اعتراف کردند که شب گذشته یک محموله مواد مخدر را با  یک دستگاه خودرو مزدا به پارکینگ آپارتمانی دریکی از مناطق کرج انتقال داده تا در یک فرصت مناسب نسبت به تخلیه  مواد مخدر و توزیع آن اقدام کنند .

 سردار کامرانی صالح تأکید کرد: بلافاصله مأموران به آپارتمان موردنظر اعزام و در بازرسی از خودروی مذکور مقدار ۱۵۵ کیلو و ۶۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک در ۱۹ بسته که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی‌شده بود،   کشف و همراه  با متهمان دستگیرشده  جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 4059857

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