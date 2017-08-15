علاقمندی کشاورزان به اجرای سیاست قیمت تضمینی

مسعود احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: در سال ۹۴ برای اولین بار ذرت استان خوزستان به روش قیمت تضمینی در بورس کالای ایران فروخته شد که اجرای موفقیت آمیز آن موجب شد تا این روش برای ذرت کل کشور نیز اجرایی شود و اکنون علاوه بر فروش ذرت و جو در بورس کالا، با مصوبه هیات دولت گندم چهار استان مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان براساس سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا عرضه می شود.

وی به مزایای سیاست قیمت تضمینی در مقایسه با خرید تضمینی اشاره کرد و گفت: فرآیند معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران، نگرانی اکثر کشاورزان را کاهش داده است زیرا در روش خرید تضمینی هزینه های زیادی برای دولت تحمیل شده و پول کشاورزان با تاخیر پرداخت می شد ولی با اجرای قیمت تضمینی به دلیل اینکه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران عرضه می شود، ۸۰ درصد قیمت محصول ظرف مدت کوتاهی به حساب کشاورز واریز شده و مابه التفاوت آن از سوی دولت پرداخت می شود.

احمدی ادامه داد: در خرید تضمینی دولت مقرر کرده بود تا ظرف دو هفته پول کشاورزان را پرداخت کند اما بعضا پرداخت پول کشاورزان تا ۶ ماه به تاخیر می افتاد که با اجرای سیاست قیمت تضمینی و عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران این مشکلات برطرف شد و نگرانی کشاورزان از پرداخت به موقع پول کاهش یافت به طوری که در حال حاضر کشاورزان از این روش راضی هستند و از آن استقبال می کنند.

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان اضافه کرد: در این راستا فرهنگ سازی و اطلاع رسانی لازم در استان خوزستان انجام شده و کارگاه های آموزشی برای کشاورازن و کارشناسان برگزار شده است تا همگان با مزیت های عرضه محصولات در بورس کالای ایران آشنایی پیدا کنند.

وی با بیان اینکه حال حاضر ذرت و جو استان خوزستان از طریق بورس کالای ایران عرضه می شود و با تصویب هیات وزیران گندم این استان نیز به صورت قیمت تضمینی عرضه خواهد شد، تصریح کرد: البته گندم یک کالای مهم و استراتژیک بوده و با توجه به مازاد یک میلیون تنی این محصول در استان خوزستان باید بررسی های لازم برای عرضه صورت گرفته و و نقاط قوت و ضعف آن شناسایی شود که در حال حاضر با عرضه آزمایشی گندم چهار استان در بورس کالا این کار در حال انجام است.

احمدی تاکید کرد: این در حالی است که توجه نشان داده است اجرای سیاست قیمت تضمینی روش بسیار مناسب و موفقی است و باید روی سایر محصولات کشاورزی نیز اجرایی شود زیرا باعث شفافیت در معاملات و حرکت از بازار سنتی به سمت بازار الکترونیک می شود.