ضرورت ایجاد واحدهای تولید و بسته بندی میوه جات/صدور ۵۷ جواز تاسیس

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی مناسب استان زمینه خوبی بر تولید تجاری و فرآوری این امکان در استان فراهم است یکی از این زمینه‌های مناسب اقتصادی تولید و تهیه قیسی و چیپس زردآلو است.

استان آذربایجان غربی با سطح زیر کشت ۴۳۲۷ هکتار باغ زردآلو با واریته های محلی عسکرآباد، اردو باد و قره تبرزه با تولید بیش از ۲۷ هزار تن زردآلو رتبه چهارم در تولید زردآلو را در کشور به خود اختصاص داده است.

تا کنون تعداد ۵۷ فقره جواز تأسیس برای تولید و بسته بندی میوه جات خشک با ظرفیت اسمی ۴۳ هزار و ۶۶۰ تن در سطح شهرستان‌های ارومیه، اشنویه، سلماس، نقده، خوی مهاباد و میاندوآب و ۳ فقره پروانه بهره برداری انواع تولید و بسته بندی میوه جات خشک با ظرفیت اسمی ۳۰۱۵ تن در سطح شهرستانهای سلماس و میاندوآب از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان صادر شده است.

این آمار نشان می‌دهد میل و اقبال عمومی جهت روی آوری به فرآوری میوه‌های خشک در استان رو به افزایش است و دولت نیز در این زمینه قدمهای خوبی درجهت حمایت از صاحبان این صنایع برداشته و تسهیلات و امکانات مناسبی برای توسعه واحدهای بسته بندی و میوه‌های خشک کنی به متقاضیان در سطح استان ارائه می‌شود.

تولید سالانه چهار هزار تن برگه زردآلو در آذربایجان غربی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امسال ۲۷ هزار و ۳۳۳ تن زردآلو از باغات استان برداشت شد اظهارداشت: آذربایجان غربی رتبه چهارم کشوری در تولید این محصول را به خود اختصاص داده است.

عبدالله فتح الله زاده با بیان اینکه از کل سطح زیرکشت باغ‌های زردآلو در استان سه هزار و ۹۲۰ هکتار بارور و ۴۰۷ هکتار غیر بارور است اظهارداشت: شهرستان ارومیه با ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن تولید دارای رتبه اول در استان بوده وشهرستان های شاهین دژ، مهاباد، سلماس، خوی و ماکو نیز به ترتیب رتبه‌های بعدی در سطح زیرکشت و تولید زردآلو را در اختیار دارند.

فتح الله زاده با اعلام اینکه از محصول تولیدی ۷۰ درصد به صورت تازه خوری و بقیه یا به سایر استانها ارسال شده و یا جذب صنایع تبدیلی و تکمیلی می‌شود ادامه داد: هم اکنون سه واحد فعال تولید برگه زردآلو در استان وجود دارد و از هر چهار کیلوگرم محصول تر، یک کیلوگرم محصول برگه به دست می‌آید.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: تولید چهار هزار تن محصول برگه از ظرفیت‌های این واحدهای فعال است که در شهرستان‌های سلماس و میاندوآب مشغول به کار بوده وعلاوه بر این واحدها تعدادی نیز به صورت فصلی به تولید برگه مشغول هستند.

آذربایجان غربی یکی از قطب‌های مهم تولید چیپس زردآلو

مدیر صنایع کشاورزی آذربایجان غربی در خصوص ایجاد صنایع بسته بندی در زمینه زردآلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برگه زرد آلو، قیسی و یا چیپس زردآلو از محصولات خشک و فرآوری شده میوه تازه زرد آلو است افزود: در تولید چیپس زرد آلو بوسیله اسلایسر به صورت ورقه های بسیار نازک بریده شده و پس از خشک کردن مورد مصرف قرار می‌گیرد و ارزش تجاری هر کیلو چیپس زردآلو بین ۳۰ تا ۴۰ هزارتومان فروخته می‌شود.

پرویز تومرائی اضافه کرد: قیسی از نظر تجاری بعد از چیپس زردآلو در رتبه دوم قرار گرفته بین ۱۰ تا ۱۸ هزار تومان هرکیلو بفروش می‌رسد، بهترین قیسی تولیدی از زردآلویی بنام زردآلوی اردو بادی است که در بسته‌های یک یا دو کیویی بسته بندی می‌شوند که به قیسی سکه‌ای معروف است.

وی ادامه داد: پس از آن برگه زردآلو از نظر تجاری در رتبه سوم قرار می‌گیرد، استان آذر بایجان غربی با سطح زیر کشت ۴۳۲۷ هکتار باغ زردآلو با واریته های محلی عسکرآباد، اردو باد و قره تبرزه با تولید بیش از ۲۷ هزار تن زردآلو رتبه چهارم در تولید زردآلو را در کشور به خود اختصاص داده است.

ضرورت تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی

وی خاطر نشان کرد: عمده تولیدات زردآلوی استان به صورت تازه خوری در داخل کشور مصرف و یا به کشورهای همسایه صادر و یا به صورت قیسی، برگه و یا چیپس زردآلو به صورت سنتی در آفتاب و یا به صورت صنعتی خشک می‌شوند.

تومرائی عنوان کرد: ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به ویژه صنایع غذایی در قطب‌های تولید محصولات می‌تواند ضمن تکمیل زنجیره تولید منجر به تولید محصولات با فرآوری بالای تنوع غذایی شود.

وی همچنین تاکید کرد: گسترش صنایع کشاورزی موجب ارتقاء سطح بهره وری، ایجاد ارزش افزوده، افزایش درآمد بهره‌برداران، افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی و کاهش ضایعات و در نهایت توسعه بخش کشاورزی و تحقق شعار اشتغال و تولید پایدار در بخش کشاورزی می‌شود.

مدیر صنایع کشاورزی استان آذربایجان غربی با بیان اینکه خشک کردن میوه‌ها، یکی از روش‌های جلوگیری از فساد میکروبی آنها است، افزود: خشک کردن زرد آلو علاوه بر اینکه اثر نگهدارندگی روی محصول دارد و می‌تواند ماندگاری آنرا افزایش دهد، وزن و حجم آن را نیز به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد و در نتیجه از هزینه‌های حمل و نقل و ذخیره سازی می‌کاهد و می‌تواند باعث ارزش افزوده در محصول تولیدی شود.

صدور ۵۷ فقره جواز تأسیس برای تولید و بسته بندی میوه جات خشک در استان

تومرائی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی مناسب استان زمینه خوبی بر تولید تجاری و فرآوری این محصول در استان فراهم است یاد آورشد: تا کنون تعداد ۵۷ فقره جواز تأسیس برای تولید و بسته بندی میوه جات خشک با ظرفیت اسمی ۴۳ هزار و ۶۶۰ تن در سطح شهرستان‌های ارومیه، اشنویه، سلماس، نقده، خوی مهاباد و میاندوآب و ۳ فقره پروانه بهره برداری انواع تولید و بسته بندی میوه جات خشک با ظرفیت اسمی ۳۰۱۵ تن در سطح شهرستانهای سلماس و میاندوآب از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان صادر شده است.

وی تاکید کرد: این آمار نشان می‌دهد میل و اقبال عمومی جهت روی آوری به فرآوری میوه‌های خشک در استان رو به افزایش است و دولت نیز در این زمینه قدمهای خوبی درجهت حمایت از صاحبان این صنایع برداشته و تسهیلات و امکانات مناسبی برای توسعه واحدهای بسته بندی و میوه‌های خشک کنی به متقاضیان در سطح استان ارائه می‌شود.

ایجاد و راه اندازی واحدهای تولید و بسته بندی میوه جات خشک با توجه به هم مرزی استان با سه کشور خارجی و دسترسی به بازاهای اروپایی فرصت ارزشمندی در جهت توسعه اقتصاد و حل مشکل بیکاری است.

با توجه به تکمیل زیرساخت های مورد نیاز حوزه کشاورزی ارس، ایجاد و توسعه به موقع زیرساخت‌های فرآوری محصولات کشاورزی در ارس ضرورتی انکارناپذیر است و توسعه صنایع تبدیلی می‌تواند در افزایش درآمد فعالان این حوزه موثر باشد.

افزایش ارزش افزوده، توسعه صادرات، کاهش ضایعات و همینطور کاهش ریسک در بخش کشاورزی از عمده‌ ترین فوائد توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی است.

با افزایش تولید محصولات سالم با رویکرد صادرات محور، می توان به اشتغال پایدار رسید از اینرو می طلبد به این مهم توجهی ویژه داشته باشیم.